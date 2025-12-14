Бюджетный планшет Apple удивил мощным процессором: каким будет iPad 12 (фото)

Следующее поколение самого доступного планшета Apple может получить неожиданно мощную "начинку". Новые данные указывают на то, что будущий iPad 12-го поколения, выход которого ожидается в 2026 году, оснастят передовым процессором, пропустив несколько поколений чипов.

Как сообщает PhoneArena, Apple готовится сделать бюджетную модель намного быстрее, чем предполагалось ранее.

Apple A19 вместо A17

Традиционно базовые iPad получают процессоры двух-трехлетней давности (например, iPad 11 работает на базе A16). Логично было бы ожидать в новинке чип A17 или A18. Однако утечки свидетельствуют о том, что Apple планирует установить в iPad 12 новейший чип A19 — тот же, что используется в iPhone 17.

Это обеспечит колоссальный прирост производительности по сравнению с текущим iPad 11 (A16) и тем более iPad 10 (A14). Главная цель такого апгрейда — обеспечить полноценную поддержку функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые требуют мощного нейронного движка.

Внешне новинка будет похожа на планшет iPad 2025 года Фото: PhoneArena

Память и другие характеристики

Помимо процессора, ожидается увеличение объема оперативной памяти. Вместо нынешних 6 ГБ планшет получит 8 ГБ ОЗУ, что важно для многозадачности и работы ИИ. Также, вероятно, устройство унаследует передовой беспроводной чип N1 от семейства iPhone 17.

При этом внешне кардинальных изменений не предвидится. Дизайн, дисплей и камеры, скорее всего, останутся прежними. Можно надеяться, что Apple сохранит стартовую цену на прежнем уровне — около 350 долларов.

Что будет с iPad Air?

Параллельно с базовой моделью в 2026 году ожидается обновление линейки iPad Air. Здесь прогноз более предсказуем: планшеты просто сменят чип M3 на M4, сравнявшись по мощности с iPad Pro 2024 года. Дизайн и цены (599 долларов за 11-дюймовую версию и 799 долларов за 13-дюймовую), вероятно, также останутся на том же уровне.

Такая стратегия Apple — устранять слабые места в бюджетных моделях и плавно обновлять "середняков" — позволяет компании уверенно удерживать лидерство на мировом рынке планшетов, оставляя конкурентов вроде Samsung и Lenovo далеко позади.

