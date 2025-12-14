Бюджетний планшет Apple здивував потужним процесором: яким буде iPad 12 (фото)

Наступне покоління найдоступнішого планшета Apple може отримати несподівано потужну "начинку". Нові дані вказують на те, що майбутній iPad 12-го покоління, вихід якого очікується 2026 року, оснастять передовим процесором, пропустивши кілька поколінь чипів.

Як повідомляє PhoneArena, Apple готується зробити бюджетну модель набагато швидше, ніж передбачалося раніше.

Apple A19 замість A17

Традиційно базові iPad отримують процесори дво-трирічної давності (наприклад, iPad 11 працює на базі A16). Логічно було б очікувати в новинці чип A17 або A18. Однак витоки свідчать про те, що Apple планує встановити в iPad 12 новітній чип A19 — той самий, що використовується в iPhone 17.

Це забезпечить колосальний приріст продуктивності порівняно з поточним iPad 11 (A16) і тим більше iPad 10 (A14). Головна мета такого апгрейду — забезпечити повноцінну підтримку функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, які вимагають потужного нейронного движка.

Зовні новинка буде схожа на планшет iPad 2025 року Фото: PhoneArena

Пам'ять та інші характеристики

Крім процесора, очікується збільшення обсягу оперативної пам'яті. Замість нинішніх 6 ГБ планшет отримає 8 ГБ ОЗП, що важливо для багатозадачності і роботи ШІ. Також, імовірно, пристрій успадкує передовий бездротовий чип N1 від сімейства iPhone 17.

При цьому зовні кардинальних змін не передбачається. Дизайн, дисплей і камери, найімовірніше, залишаться колишніми. Можна сподіватися, що Apple збереже стартову ціну на колишньому рівні — близько 350 доларів.

Що буде з iPad Air?

Паралельно з базовою моделлю у 2026 році очікується оновлення лінійки iPad Air. Тут прогноз передбачуваніший: планшети просто змінять чип M3 на M4, зрівнявшись за потужністю з iPad Pro 2024 року. Дизайн і ціни (599 доларів за 11-дюймову версію і 799 доларів за 13-дюймову), ймовірно, також залишаться на тому ж рівні.

Така стратегія Apple — усувати слабкі місця в бюджетних моделях і плавно оновлювати "середняків" — дає змогу компанії впевнено утримувати лідерство на світовому ринку планшетів, залишаючи конкурентів на кшталт Samsung і Lenovo далеко позаду.

