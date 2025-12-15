Эта функция Android будет спасать жизни: Google рассылает важное обновление (фото)

Google выпустила апдейт ОС Android для критических ситуаций. Функция Emergency Live Video позволяет транслировать видеопоток в реальном времени сотрудникам экстренных служб прямо во время звонка.

Как пишет BGR, это опция, в случае с которой "хочется надеяться, что она никогда не понадобится". Впрочем, знать о ее существовании пригодится каждому владельцу Android-смартфона.

Глаза для спасателей

В момент опасности или аварии пострадавшие часто находятся в сильном стрессе, что часто мешает четко описать происходящее или указать точное местоположение. Слова могут путаться, а важные детали — ускользать. Новый инструмент решает эту проблему, давая диспетчерам увидеть обстановку своими глазами. Это помогает экстренным службам быстрее оценить масштаб угрозы, понять контекст ситуации и дать более точные инструкции до прибытия помощи.

Відео дня

Ключевая особенность Android Emergency Live Video в том, что инициатором трансляции выступает не пользователь, а диспетчер. Если оператор службы спасения решит, что видеосвязь поможет эффективнее оказать помощь, он отправит запрос на устройство звонящего. На экране смартфона появится уведомление, и пользователю останется лишь нажать кнопку "Поделиться", чтобы начать стрим. Это упрощает взаимодействие, снимая с человека в стрессе необходимость искать нужные кнопки в меню.

Функция Android Emergency Live Video Фото: Google

Доступность и требования

Google сделала функцию максимально доступной: она не требует предварительной настройки или установки специальных приложений. Технология интегрирована в сервисы Google Play и заработает на всех устройствах под управлением ОС Android 8 и новее. Это означает, что защитой будут обеспечены миллионы гаджетов, включая довольно старые модели.

Важное условие для работы сервиса — наличие стабильного интернет-соединения (Wi-Fi или мобильная сеть). Также Google подчеркивает, что все трансляции надежно шифруются, а пользователь может прекратить передачу видео в любой момент. На данном этапе функция запущена в США, а также в отдельных регионах Германии и Мексики, но компания уже работает над расширением географии, чтобы догнать аналогичный сервис от Apple.

Ранее сообщалось про 6 скрытых функций Android, которые зря игнорируются. Даже если вы пользуетесь Android годами, операционная система от Google еще способна удивлять. Есть фишки, которые не используются ежедневно, но в нужный момент могут упростить жизнь.