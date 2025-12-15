Ця функція Android рятуватиме життя: Google розсилає важливе оновлення (фото)

Google випустила апдейт ОС Android для критичних ситуацій. Функція Emergency Live Video дає змогу транслювати відеопотік у реальному часі співробітникам екстрених служб просто під час дзвінка.

Як пише BGR, це опція, у випадку з якою "хочеться сподіватися, що вона ніколи не знадобиться". Утім, знати про її існування стане в пригоді кожному власнику Android-смартфона.

Очі для рятувальників

У момент небезпеки або аварії постраждалі часто перебувають у сильному стресі, що часто заважає чітко описати те, що відбувається, або вказати точне місце розташування. Слова можуть плутатися, а важливі деталі — вислизати. Новий інструмент вирішує цю проблему, даючи диспетчерам побачити обстановку своїми очима. Це допомагає екстреним службам швидше оцінити масштаб загрози, зрозуміти контекст ситуації і дати більш точні інструкції до прибуття допомоги.

Ключова особливість Android Emergency Live Video в тому, що ініціатором трансляції виступає не користувач, а диспетчер. Якщо оператор служби порятунку вирішить, що відеозв'язок допоможе ефективніше надати допомогу, він надішле запит на пристрій абонента. На екрані смартфона з'явиться повідомлення, і користувачеві залишиться лише натиснути кнопку "Поділитися", щоб почати стрім. Це спрощує взаємодію, знімаючи з людини в стресі необхідність шукати потрібні кнопки в меню.

Функція Android Emergency Live Video Фото: Google

Доступність і вимоги

Google зробила функцію максимально доступною: вона не вимагає попереднього налаштування або встановлення спеціальних додатків. Технологія інтегрована в сервіси Google Play і запрацює на всіх пристроях під управлінням ОС Android 8 і новіше. Це означає, що захистом будуть забезпечені мільйони гаджетів, включно з досить старими моделями.

Важлива умова для роботи сервісу — наявність стабільного інтернет-з'єднання (Wi-Fi або мобільна мережа). Також Google підкреслює, що всі трансляції надійно шифруються, а користувач може припинити передачу відео в будь-який момент. На даному етапі функція запущена в США, а також в окремих регіонах Німеччини та Мексики, але компанія вже працює над розширенням географії, щоб наздогнати аналогічний сервіс від Apple.

