Критический сбой iPhone 17 Pro Max: смартфон не включается после разрядки (фото)

Спустя три месяца после выхода iPhone 17 Pro Max пользователи все еще находят неприятные ошибки в работе устройства. Новая жалоба касается батареи: если разрядить смартфон в ноль, вернуть его к жизни оказывается непростой задачей.

Гаджет просто перестает реагировать на подключение кабеля питания и выглядит полностью нерабочим, пишет TechDroider.

Суть сбоя выглядит пугающе для владельца дорогого флагмана. После того как телефон отключается из-за севшего аккумулятора, он не подает признаков жизни при подключении к розетке. Экран остается черным, на нем не появляется ни логотип Apple, ни привычная анимация зарядки.

Пользователи отмечают, что в таком состоянии "кирпича" смартфон может лежать от 30 минут до часа, а в некоторых случаях — до двух часов. Только спустя это время устройство внезапно включается и начинает набирать заряд в штатном режиме.

Решения пока нет

Судя по комментариям на форумах и в соцсетях, проблема носит массовый характер и не зависит от качества зарядного адаптера или кабеля. Жалобы начали поступать сразу после старта продаж линейки, однако Apple до сих пор не исправила ошибку в обновлениях iOS и никак не прокомментировала ситуацию.

Эксперты и пострадавшие пользователи советуют внимательно следить за уровнем заряда и подключать iPhone 17 Pro Max к сети до того, как он полностью разрядится.

