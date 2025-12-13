Назван лучший флагманский смартфон 2025 года: превзошел даже Apple и Samsung

Во время тестирования новый смартфон OnePlus 15 показал много преимуществ перед флагманами конкурентами, такими как iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL и Galaxy S25 Ultra.

Он установил рекорд по продолжительности автономной работы, удивил новыми возможностями искусственного интеллекта и производительностью в играх. Редактор издания Tom's Guide полтора месяца протестировал OnePlus 15 и поделился своими выводами.

OnePlus 15 в среднем работает без подзарядки 25 часов и 13 минут, что значительно лучше по сравнению с iPhone 17 Pro Max (17:54) и Galaxy S25 Ultra (14:27). К тому же, он заряжается примерно на 10% быстрее благодаря мощности до 100 Вт. Все это благодаря емкости 7300 мАч и технологии углеродно-силиконовых батарей, которые Apple и Samsung пока не хотят использовать.

Разработчики хорошо поработали над системой искусственного интеллекта OnePlus AI, хотя функции преимущественно копируют те, которые уже встречаются в моделях от других производителей. Тем не менее система редактирования фотографий с помощью ИИ показала себя хорошо.

Например, функция AI Perfect Shot превращает хмурые лица в улыбки, а AI Portrait Glow реалистично улучшает освещение на моих портретных снимках.

OnePlus 15 оснащен тройной 50-мегапиксельной задней камерой, которая особенно хорошо справляется с макросъемкой. По оценкам Джона Веласко, в этом случае смартфон превосходит iPhone 17 Pro, обеспечивая более четкие изображения с большей детализацией. А вот в условиях низкой освещенности он фотографирует хуже.

Для игр модель получила преимущество в виде более высокой частоты обновления — 165 Гц. Она чувствуется далеко не во всех играх, но обеспечивает совершенно новый уровень отзывчивости. Например, в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile прицеливаться гораздо проще.

Удобный интерфейс OnePlus 15 обеспечивает исключительную многозадачность. Обозреватель отметил возможность динамического изменения рамки приложений, что позволяет использовать сразу два на одном экране.

Как писали ранее, OnePlus 15 выпустили в продажу по всему миру в ноябре. Он получил мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовый дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления и другие впечатляющие характеристики.

Другой эксперт предсказал, что Google Pixel 11 может стать лучшим смартфоном 2026 года, превзойдя OnePlus 15 и другие флагманы. Разработчики внедряют нужные улучшения, которые полезны пользователям.