Названо найкращий флагманський смартфон 2025 року: перевершив навіть Apple і Samsung

Під час тестування новий смартфон OnePlus 15 показав багато переваг перед флагманами конкурентами, такими як iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL і Galaxy S25 Ultra.

Він встановив рекорд за тривалістю автономної роботи, здивував новими можливостями штучного інтелекту та продуктивністю в іграх. Редактор видання Tom's Guide півтора місяця протестував OnePlus 15 і поділився своїми висновками.

OnePlus 15 у середньому працює без підзарядки 25 годин і 13 хвилин, що значно краще порівняно з iPhone 17 Pro Max (17:54) і Galaxy S25 Ultra (14:27). До того ж, він заряджається приблизно на 10% швидше завдяки потужності до 100 Вт. Усе це завдяки ємності 7300 мАг і технології вуглецево-силіконових батарей, які Apple і Samsung поки що не хочуть використовувати.

Розробники добре попрацювали над системою штучного інтелекту OnePlus AI, хоча функції переважно копіюють ті, що вже зустрічаються в моделях від інших виробників. Проте система редагування фотографій за допомогою ШІ показала себе добре.

Наприклад, функція AI Perfect Shot перетворює похмурі обличчя на посмішки, а AI Portrait Glow реалістично покращує освітлення на моїх портретних знімках.

OnePlus 15 оснащений потрійною 50-мегапіксельною задньою камерою, яка особливо добре справляється з макрозйомкою. За оцінками Джона Веласко, в цьому випадку смартфон перевершує iPhone 17 Pro, забезпечуючи більш чіткі зображення з більшою деталізацією. А ось в умовах низької освітленості він фотографує гірше.

Для ігор модель отримала перевагу у вигляді більш високої частоти оновлення — 165 Гц. Вона відчувається далеко не у всіх іграх, але забезпечує абсолютно новий рівень чуйності. Наприклад, у PUBG Mobile і Call of Duty Mobile прицілюватися набагато простіше.

Зручний інтерфейс OnePlus 15 забезпечує виняткову багатозадачність. Оглядач відзначив можливість динамічної зміни рамки додатків, що дає змогу використовувати одразу два на одному екрані.

Як писали раніше, OnePlus 15 випустили в продаж по всьому світу в листопаді. Він отримав найпотужніший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовий дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1.5K і адаптивною частотою оновлення та інші вражаючі характеристики.

Інший експерт передбачив, що Google Pixel 11 може стати найкращим смартфоном 2026 року, перевершивши OnePlus 15 та інші флагмани. Розробники впроваджують потрібні поліпшення, які корисні користувачам.