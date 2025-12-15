Критичний збій iPhone 17 Pro Max: смартфон не вмикається після розряджання (фото)

Через три місяці після виходу iPhone 17 Pro Max користувачі все ще знаходять неприємні помилки в роботі пристрою. Нова скарга стосується батареї: якщо розрядити смартфон до нуля, повернути його до життя виявляється непростим завданням.

Гаджет просто перестає реагувати на під'єднання кабелю живлення і виглядає повністю неробочим, пише TechDroider.

Суть збою виглядає лякаюче для власника дорогого флагмана. Після того як телефон відключається через акумулятор, що сів, він не подає ознак життя під час підключення до розетки. Екран залишається чорним, на ньому не з'являється ні логотип Apple, ні звична анімація зарядки.

Користувачі зазначають, що в такому стані "цеглини" смартфон може лежати від 30 хвилин до години, а в деяких випадках — до двох годин. Тільки через цей час пристрій раптово вмикається і починає набирати заряд у штатному режимі.

Рішення поки що немає

Судячи з коментарів на форумах і в соцмережах, проблема має масовий характер і не залежить від якості зарядного адаптера або кабелю. Скарги почали надходити одразу після старту продажів лінійки, проте Apple досі не виправила помилку в оновленнях iOS і жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Експерти і постраждалі користувачі радять уважно стежити за рівнем заряду і підключати iPhone 17 Pro Max до мережі до того, як він повністю розрядиться.

