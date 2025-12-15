Улучшить фото на смартфоне одним нажатием: топ-5 полезных функций Android и iOS

Искусственный интеллект проник практически во все современные смартфоны. Часто бренды используют пометку "ИИ" как маркетинговую уловку, но в мобильной съемке нейросети действительно полезны.

Эксперты портала MakeUseOf протестировали множество инструментов на Android и iOS и отобрали пять функций, которые приносят реальную пользу, а не просто занимают место в меню.

Удаление лишних объектов

Практически каждый современный телефон поддерживает алгоритмы для очистки кадра. У Google это Magic Eraser, у Samsung — Object Eraser, у Apple — Clean Up, но суть везде одна: нейронка анализирует изображение, выделяет отвлекающие элементы и удаляет их, бесшовно заполняя пустоту фоном. Это незаменимо, когда нужно убрать случайных прохожих из кадра с достопримечательностью или мусор на пляже. Функция работает почти идеально на простых фонах вроде неба или асфальта, но могут возникать трудности со сложными текстурами.

Удаление объектов со снимков на iPhone Фото: Make Use Of

Борьба с бликами и отражениями

Съемка через стекло в музее или из окна автомобиля часто портится из-за отражений. Опция AI Reflection Eraser, доступная на смартфонах OnePlus (включая модели 13 и 15), а также на устройствах Samsung, Google, Honor и Xiaomi, решает эту проблему. Искусственный интеллект распознает блики от витрин или ярких источников света и либо полностью удаляет их, либо существенно снижает их интенсивность. Это помогает "спасти" кадр, который раньше отправился бы в корзину.

Приятные групповые снимки

Одной из самых любимых пользователями функций стала Best Take на смартфонах Google Pixel. Она исправляет частый недостаток групповых фото, когда кто-то обязательно моргнет или отвернется. Если сделать серию снимков, алгоритм выбирает лучшее выражение лица для каждого человека отдельно и склеивает их в одну идеальную фотографию, где все улыбаются и смотрят в камеру.

Best Take: оптимизация групповых фото на Google Pixel Фото: Make Use Of

Также эксперты отмечают важность функции Unblur ("Четкость"), которая восстанавливает резкость на смазанных кадрах. Это особенно актуально для спонтанных снимков. На iPhone прямой аналог отсутствует, но схожего результата можно добиться, используя Live Photos и выбирая наиболее четкий кадр из короткого видеоролика.

Умные селфи на iPhone 17

В новой линейке iPhone 17, включая модель Air, появилась полезная опция для фронтальной камеры Center Stage. При съемке группового селфи телефон автоматически расширяет угол обзора и виртуально кадрирует изображение так, чтобы все участники поместились в кадр. Это избавляет от необходимости вытягивать руку до предела или поворачивать смартфон горизонтально — умная автоматика сделает все сама.

Ранее сообщалось, как снимать качественные фото и видео на любой смартфон. Основы фотографии помогут выжать максимум из любой камеры, даже если телефон недорогой. Есть несколько полезных трюков, улучшающих качество изображения.