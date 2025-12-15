Поліпшити фото на смартфоні одним натисканням: топ 5 корисних функцій Android та iOS

Штучний інтелект проник практично в усі сучасні смартфони. Часто бренди використовують позначку "ШІ" як маркетинговий прийом, але в мобільній зйомці нейромережі дійсно корисні.

Експерти порталу MakeUseOf протестували безліч інструментів на Android та iOS і відібрали п'ять функцій, які приносять реальну користь, а не просто займають місце в меню.

Видалення зайвих об'єктів

Практично кожен сучасний телефон підтримує алгоритми для очищення кадру. У Google це Magic Eraser, у Samsung — Object Eraser, в Apple — Clean Up, але суть скрізь одна: нейронка аналізує зображення, виділяє відволікаючі елементи і видаляє їх, безшовно заповнюючи порожнечу фоном. Це незамінне, коли потрібно прибрати випадкових перехожих із кадру з пам'яткою або сміття на пляжі. Функція працює майже ідеально на простих фонах на кшталт неба або асфальту, але можуть виникати труднощі зі складними текстурами.

Видалення об'єктів зі знімків на iPhone Фото: Make Use Of

Боротьба з відблисками та віддзеркаленнями

Зйомка через скло в музеї або з вікна автомобіля часто псується через віддзеркалення. Опція AI Reflection Eraser, доступна на смартфонах OnePlus (включно з моделями 13 і 15), а також на пристроях Samsung, Google, Honor і Xiaomi, вирішує цю проблему. Штучний інтелект розпізнає відблиски від вітрин або яскравих джерел світла і або повністю видаляє їх, або істотно знижує їхню інтенсивність. Це допомагає "врятувати" кадр, який раніше відправився б у кошик.

Приємні групові знімки

Однією з найулюбленіших користувачами функцій стала Best Take на смартфонах Google Pixel. Вона виправляє частий недолік групових фото, коли хтось обов'язково моргне або відвернеться. Якщо зробити серію знімків, алгоритм обирає найкращий вираз обличчя для кожної людини окремо і склеює їх в одну ідеальну фотографію, де всі посміхаються і дивляться в камеру.

Best Take: оптимізація групових фото на Google Pixel Фото: Make Use Of

Також експерти відзначають важливість функції Unblur ("Чіткість"), яка відновлює різкість на змазаних кадрах. Це особливо актуально для спонтанних знімків. На iPhone прямого аналога немає, але схожого результату можна досягти, використовуючи Live Photos і вибираючи найчіткіший кадр з короткого відеоролика.

Розумні селфі на iPhone 17

У новій лінійці iPhone 17, включно з моделлю Air, з'явилася корисна опція для фронтальної камери Center Stage. Під час зйомки групового селфі телефон автоматично розширює кут огляду і віртуально кадрує зображення так, щоб усі учасники помістилися в кадр. Це позбавляє від необхідності витягати руку до межі або повертати смартфон горизонтально — розумна автоматика зробить все сама.

Раніше повідомлялося, як знімати якісні фото та відео на будь-який смартфон. Основи фотографії допоможуть вичавити максимум із будь-якої камери, навіть якщо телефон недорогий. Є кілька корисних трюків, що поліпшують якість зображення.