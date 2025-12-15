Лучшие функции iPhone в 2025 году: вышло обновление iOS 26.2, что нового (фото)

Apple выпустила апдейт iOS 26.2 для владельцев актуальных iPhone. Эта версия принесла ряд полезных функций для повседневного использования, улучшила безопасность и освежила интерфейс некоторых приложений.

Полный список нововведений и изменений опубликовал портал MacRumors.

Будильники для важных дел

Приложение "Напоминания" получило существенный апгрейд. Теперь пользователи могут устанавливать полноценный будильник для конкретных задач. Чтобы активировать эту функцию, при создании напоминания необходимо выбрать опцию "Срочно" (Urgent).

Сработавший будильник отображается на весь экран с возможностью отложить его или отключить. Если сигнал отложен, на экране блокировки появляется виджет Live Activity с обратным отсчетом. Визуально такие будильники отличаются от стандартных новым синим цветовым оформлением.

Напоминания в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

"Жидкое стекло" на экране блокировки

Кастомизация экрана блокировки вышла на новый уровень благодаря функции Liquid Glass ("Жидкое стекло"). Пользователям стал доступен слайдер, регулирующий прозрачность часов: от почти полностью прозрачного "стеклянного" вида до матового эффекта.

Відео дня

Для тех, кто предпочитает классический внешний вид, осталась кнопка Solid ("Сплошной"), полностью отключающая этот эффект. Также Apple предупреждает, что при использовании тонированного варианта Liquid Glass система автоматически отключает настройки доступности "Понижение прозрачности" и "Увеличение контраста".

Настройки экрана блокировки iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Безопасность AirDrop и паролей

Apple усилила защиту при передаче файлов. Теперь при использовании AirDrop с неизвестными контактами требуется дополнительная верификация. На устройстве получателя генерируется специальный код, который нужно ввести на смартфоне отправителя. Такой код действует 30 дней, а управлять списком доверенных контактов можно через настройки.

В приложении "Пароли" появилась опция управления сайтами, для которых пользователь отключил сохранение учетных данных. Также исправлено более 20 уязвимостей системы, включая критические ошибки в движке WebKit, которые могли использоваться злоумышленниками.

Новая система оценки сна

В iOS 26.2 и watchOS 26.2 пересмотрены диапазоны для функции Sleep Score ("Оценка сна"), чтобы цифры точнее отражали самочувствие пользователя:

Очень низкий: 0–40 (ранее 0–29)

0–40 (ранее 0–29) Низкий: 41–60 (ранее 30–49)

41–60 (ранее 30–49) Нормальный: 61–80 (ранее 50–69)

61–80 (ранее 50–69) Высокий: 81–95 (ранее 70–89)

81–95 (ранее 70–89) Очень высокий: 96–100 (ранее 90–100)

Оценка формируется из продолжительности сна (50 баллов), времени отхода ко сну (30 баллов) и количества пробуждений (20 баллов).

Отображение сообщений в интерфейсе CarPlay Фото: macrumors.com

Музыка, новости и игры

Приложение Apple Music научилось показывать тексты песен в офлайн-режиме, а плейлист "Любимые песни" теперь отображается в разделе рекомендаций. В Apple News обновился дизайн: добавлены кнопки быстрого доступа к категориям (спорт, бизнес, политика), а вкладка "Подписки" отделена от поиска.

Геймерам понравится обновление приложения "Игры": добавлена сортировка по размеру файлов, поддержка навигации с помощью контроллера и уведомления о рекордах друзей в реальном времени.

Другие полезные изменения

Вспышка для уведомлений: Теперь можно использовать экран смартфона в качестве вспышки при входящих уведомлениях, а не только LED-индикатор на задней панели.

Теперь можно использовать экран смартфона в качестве вспышки при входящих уведомлениях, а не только LED-индикатор на задней панели. Freeform: Добавлена поддержка таблиц, ячейки которых автоматически подстраиваются под размер текста или изображений.

Добавлена поддержка таблиц, ячейки которых автоматически подстраиваются под размер текста или изображений. Дом: Упрощено сопряжение комплектов аксессуаров — один код теперь работает для нескольких устройств из одной коробки.

Упрощено сопряжение комплектов аксессуаров — один код теперь работает для нескольких устройств из одной коробки. CarPlay: Водители получили возможность отключать закрепленные сообщения для возврата к классическому виду чатов.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный смартфон в мире в 2025 году. Несмотря на выход новой линейки, прошлогодний iPhone 16 остается самым продаваемым смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2025 года. В то же время новейшие флагманы Apple демонстрируют взрывной рост популярности, а Samsung удерживает позиции в бюджетном сегменте.