Найкращі функції iPhone у 2025 році: вийшло оновлення iOS 26.2, що нового (фото)

Apple випустила апдейт iOS 26.2 для власників актуальних iPhone. Ця версія принесла низку корисних функцій для повсякденного використання, покращила безпеку та освіжила інтерфейс деяких додатків.

Повний список нововведень і змін опублікував портал MacRumors.

Будильники для важливих справ

Додаток "Нагадування" отримав суттєвий апгрейд. Тепер користувачі можуть встановлювати повноцінний будильник для конкретних завдань. Щоб активувати цю функцію, під час створення нагадування необхідно вибрати опцію "Терміново" (Urgent).

Будильник, що спрацював, відображається на весь екран з можливістю відкласти його або відключити. Якщо сигнал відкладено, на екрані блокування з'являється віджет Live Activity зі зворотним відліком. Візуально такі будильники відрізняються від стандартних новим синім колірним оформленням.

Нагадування в iOS 26.2 Фото: macrumors.com

"Рідке скло" на екрані блокування

Кастомізація екрану блокування вийшла на новий рівень завдяки функції Liquid Glass ("Рідке скло"). Користувачам став доступний слайдер, що регулює прозорість годинника: від майже повністю прозорого "скляного" вигляду до матового ефекту.

Відео дня

Для тих, хто віддає перевагу класичному зовнішньому вигляду, залишилася кнопка Solid ("Суцільний"), що повністю відключає цей ефект. Також Apple попереджає, що під час використання тонованого варіанту Liquid Glass система автоматично вимикає налаштування доступності "Зниження прозорості" і "Збільшення контрасту".

Налаштування екрана блокування iOS 26.2 Фото: macrumors.com

Безпека AirDrop і паролів

Apple посилила захист під час передачі файлів. Тепер при використанні AirDrop з невідомими контактами потрібна додаткова верифікація. На пристрої одержувача генерується спеціальний код, який потрібно ввести на смартфоні відправника. Такий код діє 30 днів, а керувати списком довірених контактів можна через налаштування.

У додатку "Паролі" з'явилася опція управління сайтами, для яких користувач відключив збереження облікових даних. Також виправлено понад 20 вразливостей системи, включно з критичними помилками в движку WebKit, які могли використовуватися зловмисниками.

Нова система оцінки сну

В iOS 26.2 і watchOS 26.2 переглянуто діапазони для функції Sleep Score ("Оцінка сну"), щоб цифри точніше відображали самопочуття користувача:

Дуже низький: 0-40 (раніше 0-29)

0-40 (раніше 0-29) Низький: 41-60 (раніше 30-49)

41-60 (раніше 30-49) Нормальний: 61-80 (раніше 50-69)

61-80 (раніше 50-69) Високий: 81-95 (раніше 70-89)

81-95 (раніше 70-89) Дуже високий: 96-100 (раніше 90-100)

Оцінка формується з тривалості сну (50 балів), часу відходу до сну (30 балів) і кількості пробуджень (20 балів).

Відображення повідомлень в інтерфейсі CarPlay Фото: macrumors.com

Музика, новини та ігри

Додаток Apple Music навчився показувати тексти пісень в офлайн-режимі, а плейлист "Улюблені пісні" тепер відображається в розділі рекомендацій. В Apple News оновився дизайн: додано кнопки швидкого доступу до категорій (спорт, бізнес, політика), а вкладка "Підписки" відокремлена від пошуку.

Геймерам сподобається оновлення додатка "Ігри": додано сортування за розміром файлів, підтримка навігації за допомогою контролера і повідомлення про рекорди друзів у реальному часі.

Інші корисні зміни

Спалах для сповіщень: Тепер можна використовувати екран смартфона як спалах під час вхідних сповіщень, а не тільки LED-індикатор на задній панелі.

Тепер можна використовувати екран смартфона як спалах під час вхідних сповіщень, а не тільки LED-індикатор на задній панелі. Freeform: Додано підтримку таблиць, комірки яких автоматично підлаштовуються під розмір тексту або зображень.

Додано підтримку таблиць, комірки яких автоматично підлаштовуються під розмір тексту або зображень. Дім: Спрощено сполучення комплектів аксесуарів — один код тепер працює для кількох пристроїв з однієї коробки.

Спрощено сполучення комплектів аксесуарів — один код тепер працює для кількох пристроїв з однієї коробки. CarPlay: Водії отримали можливість відключати закріплені повідомлення для повернення до класичного вигляду чатів.

Раніше повідомлялося, що названо найпопулярніший смартфон у світі в 2025 році. Незважаючи на вихід нової лінійки, торішній iPhone 16 залишається найбільш продаваним смартфоном у світі за підсумками третього кварталу 2025 року. Водночас новітні флагмани Apple демонструють вибухове зростання популярності, а Samsung утримує позиції в бюджетному сегменті.