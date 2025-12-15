Популярные смартфоны стали на 20% быстрее после обновления ОС: что это за модели (фото)

Смартфоны Google Pixel, работающие на фирменных процессорах Tensor, исторически не славились рекордной производительностью. Однако ситуация изменилась с выходом свежего обновления операционной системы Android 16.

Как сообщает Gizmochina со ссылкой на тесты Android Authority, установка апдейта Android 16 QPR2 привела к значительному и неожиданному ускорению работы устройств, особенно в реальных сценариях эксплуатации.

Прирост до 20%

Главным героем тестов стал флагманский Pixel 10 Pro XL. В бенчмарке Geekbench 6 прирост мощности процессора оказался скромным: 2% в одноядерном режиме и 5% в многоядерном. Однако тест PCMark Work 3.0, который имитирует повседневные задачи (веб-серфинг, редактирование фото и работу с документами), показал скачок производительности на целых 19,6%.

Графическая подсистема также стала работать лучше. В тесте 3DMark Wild Life показатели выросли в среднем на 6%, а в бенчмарке OpenCL зафиксирован феноменальный рост почти на треть — с 3063 до 4061 балла. Это произошло без обновления драйверов графического процессора, что указывает на глубокую оптимизацию самой системы.

Google Pixel 10 Pro XL претерпел наибольшее ускорение Фото: gsmarena.com

В чем секрет ускорения?

Эксперты полагают, что причиной такого "бесплатного" апгрейда стали изменения в ядре Android 16. По данным Android Police, Google внедрила более продвинутый и эффективный механизм "сборки мусора" (процесс очистки оперативной памяти от неиспользуемых данных). Новый алгоритм снижает нагрузку на процессор во время фоновых операций, устраняет микролаги и повышает общую плавность работы интерфейса.

Позитивные изменения коснулись не только новейшей линейки. Пользователи форума Reddit сообщают, что прирост производительности и частоты кадров в играх замечен и на более старых моделях, таких как Pixel 8a.

Пока неясно, будут ли эти оптимизации эксклюзивными для чипов Tensor или же они станут доступны и на смартфонах других брендов с выходом обновлений Android 16.

