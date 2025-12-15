Поддержите нас UA
Популярные смартфоны стали на 20% быстрее после обновления ОС: что это за модели (фото)

Google Pixel 10 Pro XL смартфон
Google Pixel 10 Pro XL | Фото: The Guardian

Смартфоны Google Pixel, работающие на фирменных процессорах Tensor, исторически не славились рекордной производительностью. Однако ситуация изменилась с выходом свежего обновления операционной системы Android 16.

Как сообщает Gizmochina со ссылкой на тесты Android Authority, установка апдейта Android 16 QPR2 привела к значительному и неожиданному ускорению работы устройств, особенно в реальных сценариях эксплуатации.

Прирост до 20%

Главным героем тестов стал флагманский Pixel 10 Pro XL. В бенчмарке Geekbench 6 прирост мощности процессора оказался скромным: 2% в одноядерном режиме и 5% в многоядерном. Однако тест PCMark Work 3.0, который имитирует повседневные задачи (веб-серфинг, редактирование фото и работу с документами), показал скачок производительности на целых 19,6%.

Графическая подсистема также стала работать лучше. В тесте 3DMark Wild Life показатели выросли в среднем на 6%, а в бенчмарке OpenCL зафиксирован феноменальный рост почти на треть — с 3063 до 4061 балла. Это произошло без обновления драйверов графического процессора, что указывает на глубокую оптимизацию самой системы.

Google Pixel 10 Pro XL смартфон
Google Pixel 10 Pro XL претерпел наибольшее ускорение
Фото: gsmarena.com

В чем секрет ускорения?

Эксперты полагают, что причиной такого "бесплатного" апгрейда стали изменения в ядре Android 16. По данным Android Police, Google внедрила более продвинутый и эффективный механизм "сборки мусора" (процесс очистки оперативной памяти от неиспользуемых данных). Новый алгоритм снижает нагрузку на процессор во время фоновых операций, устраняет микролаги и повышает общую плавность работы интерфейса.

Позитивные изменения коснулись не только новейшей линейки. Пользователи форума Reddit сообщают, что прирост производительности и частоты кадров в играх замечен и на более старых моделях, таких как Pixel 8a.

Пока неясно, будут ли эти оптимизации эксклюзивными для чипов Tensor или же они станут доступны и на смартфонах других брендов с выходом обновлений Android 16.

