Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Популярні смартфони стали на 20% швидшими після оновлення ОС: що це за моделі (фото)

Google Pixel 10 Pro XL смартфон
Google Pixel 10 Pro XL | Фото: The Guardian

Смартфони Google Pixel, що працюють на фірмових процесорах Tensor, історично не славилися рекордною продуктивністю. Однак ситуація змінилася з виходом свіжого оновлення операційної системи Android 16.

Як повідомляє Gizmochina з посиланням на тести Android Authority, встановлення апдейту Android 16 QPR2 призвело до значного і несподіваного прискорення роботи пристроїв, особливо в реальних сценаріях експлуатації.

Приріст до 20%

Головним героєм тестів став флагманський Pixel 10 Pro XL. У бенчмарку Geekbench 6 приріст потужності процесора виявився скромним: 2% в одноядерному режимі і 5% у багатоядерному. Однак тест PCMark Work 3.0, який імітує повсякденні завдання (веб-серфінг, редагування фото і роботу з документами), показав стрибок продуктивності на цілих 19,6%.

Графічна підсистема також стала працювати краще. У тесті 3DMark Wild Life показники зросли в середньому на 6%, а в бенчмарку OpenCL зафіксовано феноменальне зростання майже на третину — з 3063 до 4061 бала. Це сталося без оновлення драйверів графічного процесора, що вказує на глибоку оптимізацію самої системи.

Відео дня
Google Pixel 10 Pro XL смартфон
Google Pixel 10 Pro XL зазнав найбільшого прискорення
Фото: gsmarena.com

У чому секрет прискорення?

Експерти вважають, що причиною такого "безкоштовного" апгрейда стали зміни в ядрі Android 16. За даними Android Police, Google впровадила більш просунутий і ефективний механізм "збирання сміття" (процес очищення оперативної пам'яті від невикористовуваних даних). Новий алгоритм знижує навантаження на процесор під час фонових операцій, усуває мікролаги і підвищує загальну плавність роботи інтерфейсу.

Позитивні зміни торкнулися не тільки новітньої лінійки. Користувачі форуму Reddit повідомляють, що приріст продуктивності і частоти кадрів в іграх помічений і на старіших моделях, таких як Pixel 8a.

Поки незрозуміло, чи будуть ці оптимізації ексклюзивними для чипів Tensor, чи вони стануть доступні і на смартфонах інших брендів з виходом оновлень Android 16.

Раніше повідомлялося, що названо недооцінений смартфон 2025 року. У 2025 році вийшов смартфон Google Pixel 9a, який в Україні коштує близько 20 000 гривень. За ці гроші пристрій пропонує низку флагманських функцій, яких не знайдеш в інших моделей цієї цінової категорії.