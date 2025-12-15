Популярні смартфони стали на 20% швидшими після оновлення ОС: що це за моделі (фото)

Смартфони Google Pixel, що працюють на фірмових процесорах Tensor, історично не славилися рекордною продуктивністю. Однак ситуація змінилася з виходом свіжого оновлення операційної системи Android 16.

Як повідомляє Gizmochina з посиланням на тести Android Authority, встановлення апдейту Android 16 QPR2 призвело до значного і несподіваного прискорення роботи пристроїв, особливо в реальних сценаріях експлуатації.

Приріст до 20%

Головним героєм тестів став флагманський Pixel 10 Pro XL. У бенчмарку Geekbench 6 приріст потужності процесора виявився скромним: 2% в одноядерному режимі і 5% у багатоядерному. Однак тест PCMark Work 3.0, який імітує повсякденні завдання (веб-серфінг, редагування фото і роботу з документами), показав стрибок продуктивності на цілих 19,6%.

Графічна підсистема також стала працювати краще. У тесті 3DMark Wild Life показники зросли в середньому на 6%, а в бенчмарку OpenCL зафіксовано феноменальне зростання майже на третину — з 3063 до 4061 бала. Це сталося без оновлення драйверів графічного процесора, що вказує на глибоку оптимізацію самої системи.

Google Pixel 10 Pro XL зазнав найбільшого прискорення Фото: gsmarena.com

У чому секрет прискорення?

Експерти вважають, що причиною такого "безкоштовного" апгрейда стали зміни в ядрі Android 16. За даними Android Police, Google впровадила більш просунутий і ефективний механізм "збирання сміття" (процес очищення оперативної пам'яті від невикористовуваних даних). Новий алгоритм знижує навантаження на процесор під час фонових операцій, усуває мікролаги і підвищує загальну плавність роботи інтерфейсу.

Позитивні зміни торкнулися не тільки новітньої лінійки. Користувачі форуму Reddit повідомляють, що приріст продуктивності і частоти кадрів в іграх помічений і на старіших моделях, таких як Pixel 8a.

Поки незрозуміло, чи будуть ці оптимізації ексклюзивними для чипів Tensor, чи вони стануть доступні і на смартфонах інших брендів з виходом оновлень Android 16.

