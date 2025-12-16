Худшие и лучшие недорогие телевизоры на рынке: каким брендам не стоит доверять

Телевизоры известных брендов Samsung, LG и Sony не каждому по карману, но в Украине есть более доступные альтернативы в виде Toshiba, Philips, TCL, Hisense и Sharp.

Некоторые из них даже превосходят Samsung, LG или Sony по определенным параметрам, предлагая отличное соотношение цены и качества. Издание BGR составило рейтинг брендов недорогих телевизоров, учитывая данные журнала Consumer Reports на основе отзывов пользователей. Фокус приводит только те, чьи телевизоры продаются в Украине.

5 место: Toshiba

Телевизор Toshiba M550NU не рекомендуют покупать Фото: Скриншот

История этой японской компании восходит к 1875 году, но ее богатая 150-летняя история сегодня никак не отражается на успехе или качестве смарт-телевизоров. По оценке Consumer Reports, бренд Toshiba имеет не самую хорошую репутацию по надежности и находится на последнем месте по оценкам владельцев.

Лучший по версии Consumer Reports телевизор Toshiba, 65-дюймовый Toshiba 65M550NU QLED 4K TV, работающий на платформе Amazon Fire TV, занимает предпоследнее место среди телевизоров, представленных в этом же списке. Возможно, Toshiba не так уж ужасна, но за такую же цену или чуть дороже можно найти гораздо лучший телевизор от другого производителя.

4 место: Sharp

Телевизор Sharp 4TC75FV1U 4K стоит дешево, но не очень впечатляет Фото: RTINGS

Еще одна многонациональная компания по производству электроники с более чем столетней историей. Как и в случае с Toshiba, все эти годы работы не отражаются в оценках, полученных от Consumer Reports. С точки зрения как надежности бренда, так и удовлетворенности владельцев, Sharp находится в нижней половине списка брендов.

Телевизор Sharp 4TC75FV1U 4K с самым высоким рейтингом повышает средний балл бренда и его место в этом рейтинге. Рейтинг Consumer Reports для 75-дюймового 4K-телевизора с Google TV и технологией Sharp Xtreme Mini LED почти на 20 баллов выше, чем рейтинг 75-дюймового 4K-телевизора Onn 100044717 (в Украине не продается), однако модель Sharp в США стоит более чем в два раза дороже.

3 место: Philips

Телевизор Philips OLED974 F7 4K предлагает неплохой баланс цены и качества Фото: Скриншот

Компания Philips, основанная в 1891 году и базирующаяся в Нидерландах, за последнее десятилетие переориентировалась с потребительской электроники на медицинские технологии. Тем не менее, она по-прежнему обладает всем необходимым для производства телевизоров и хорошая репутация в плане надежности, равная Samsung. С другой стороны, пользователи в основном недовольны работой телевизоров Philips, и их оценки всего на один бал выше, чем у Toshiba.

Лучше всего Consumer Reports оценил телевизор Philips 65OLED974/F7 4K. Он обладает солидным набором характеристик и функций: 65-дюймовый экран, технология OLED и встроенная платформа Roku TV для удобного доступа к потоковым сервисам. Это довольно хорошее устройство за свои деньги.

2 место: TCL

Телевизор TCL QM8K предлагает хорошее качество по доступной цене Фото: RTINGS

Относительно новый игрок на рынке бытовой электроники, ведь компания была основана в 1981 году в Китае. Рейтинг надежности бренда от Consumer Reports довольно высокий, а рейтинг удовлетворенности самый высокий среди всех брендов, представленных в этом материале. Впрочем, он все еще отстает от Samsung, LG и Sony.

Высший рейтинг имеет телевизор TCL 75QM8K 4K, оснащенный 75-дюймовым экраном, технологией QD-Mini LED и платформой Google TV. Это не самая доступная модель, поскольку это флагманский телевизор, созданный для конкуренции с "большой тройкой", но он демонстрирует функции, которые могут быть доступны и в более бюджетных устройствах TCL.

1 место: Hisense

Телевизор Hisense 75U8QG 4K TV очень высоко оценили эксперты и покупатели Фото: PC Mag

Молодой китайский бренд заслужил звание лучшего недорогого бренда смарт-телевизоров благодаря высокой надежности и множеству довольных покупателей по данным Consumer Reports. Американский индексом удовлетворенности клиентов (American Customer Satisfaction Index) также признал Hisense лучшим недорогим брендом телевизоров по итогам своего опроса.

Телевизор с наивысшим баллом — Hisense 75U8QG 4K TV. Благодаря таким функциям, как 75-дюймовый дисплей, технология Mini-LED ULED от Hisense и Google TV, модель пытается конкурировать с продукцией Samsung, LG и SonySamsung, LG и Sony. Конечно, на рынке есть и более доступные телевизоры Hisense, но Hisense 75U8QG 4K TV демонстрирует, чего можно ожидать.

Ранее писали, почему Hisense продает телевизоры так дешево. Развитая инфраструктура позволяет компании выпускать модели, конкурирующие с Samsung, LG и Sony, но по более доступной цене.