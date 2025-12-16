Найгірші та найкращі недорогі телевізори на ринку: яким брендам не варто довіряти

Телевізори відомих брендів Samsung, LG і Sony не кожному по кишені, але в Україні є більш доступні альтернативи у вигляді Toshiba, Philips, TCL, Hisense і Sharp.

Деякі з них навіть перевершують Samsung, LG або Sony за певними параметрами, пропонуючи відмінне співвідношення ціни та якості. Видання BGR склало рейтинг брендів недорогих телевізорів, враховуючи дані журналу Consumer Reports на основі відгуків користувачів. Фокус наводить тільки ті, чиї телевізори продаються в Україні.

5 місце: Toshiba

Телевізор Toshiba M550NU не рекомендують купувати Фото: Скриншот

Історія цієї японської компанії сягає 1875 року, але її багата 150-річна історія сьогодні ніяк не відбивається на успіху або якості смарт-телевізорів. За оцінкою Consumer Reports, бренд Toshiba має не найкращу репутацію за надійністю і знаходиться на останньому місці за оцінками власників.

Найкращий за версією Consumer Reports телевізор Toshiba, 65-дюймовий Toshiba 65M550NU QLED 4K TV, що працює на платформі Amazon Fire TV, посідає передостаннє місце серед телевізорів, представлених у цьому ж списку. Можливо, Toshiba не така вже й жахлива, але за таку ж ціну або трохи дорожче можна знайти набагато кращий телевізор від іншого виробника.

4 місце: Sharp

Телевізор Sharp 4TC75FV1U 4K коштує дешево, але не дуже вражає Фото: RTINGS

Ще одна багатонаціональна компанія з виробництва електроніки з більш ніж столітньою історією. Як і у випадку з Toshiba, всі ці роки роботи не відображаються в оцінках, отриманих від Consumer Reports. З погляду як надійності бренду, так і задоволеності власників, Sharp перебуває в нижній половині списку брендів.

Телевізор Sharp 4TC75FV1U 4K з найвищим рейтингом підвищує середній бал бренду і його місце в цьому рейтингу. Рейтинг Consumer Reports для 75-дюймового 4K-телевізора з Google TV і технологією Sharp Xtreme Mini LED майже на 20 балів вищий за рейтинг 75-дюймового 4K-телевізора Onn 100044717 (в Україні не продається), проте модель Sharp у США коштує більш ніж удвічі дорожче.

3 місце: Philips

Телевізор Philips OLED974 F7 4K пропонує непоганий баланс ціни та якості Фото: Скриншот

Компанія Philips, заснована в 1891 році і базується в Нідерландах, за останнє десятиліття переорієнтувалася зі споживчої електроніки на медичні технології. Проте, вона, як і раніше, володіє всім необхідним для виробництва телевізорів і має хорошу репутацію в плані надійності, рівну Samsung. З іншого боку, користувачі здебільшого незадоволені роботою телевізорів Philips, і їхні оцінки всього на один бал вищі, ніж у Toshiba.

Найкраще Consumer Reports оцінив телевізор Philips 65OLED974/F7 4K. Він має солідний набір характеристик і функцій: 65-дюймовий екран, технологія OLED і вбудована платформа Roku TV для зручного доступу до потокових сервісів. Це досить хороший пристрій за свої гроші.

2 місце: TCL

Телевізор TCL QM8K пропонує хорошу якість за доступною ціною Фото: RTINGS

Відносно новий гравець на ринку побутової електроніки, адже компанія була заснована 1981 року в Китаї. Рейтинг надійності бренду від Consumer Reports доволі високий, а рейтинг задоволеності найвищий серед усіх брендів, представлених у цьому матеріалі. Утім, він усе ще відстає від Samsung, LG та Sony.

Найвищий рейтинг має телевізор TCL 75QM8K 4K, оснащений 75-дюймовим екраном, технологією QD-Mini LED і платформою Google TV. Це не найдоступніша модель, оскільки це флагманський телевізор, створений для конкуренції з "великою трійкою", але він демонструє функції, які можуть бути доступними і в більш бюджетних пристроях TCL.

1 місце: Hisense

Телевізор Hisense 75U8QG 4K TV дуже високо оцінили експерти та покупці Фото: PC Mag

Молодий китайський бренд заслужив звання найкращого недорогого бренду смарт-телевізорів завдяки високій надійності і безлічі задоволених покупців за даними Consumer Reports. Американський індексом задоволеності клієнтів (American Customer Satisfaction Index) також визнав Hisense найкращим недорогим брендом телевізорів за підсумками свого опитування.

Телевізор із найвищим балом — Hisense 75U8QG 4K TV. Завдяки таким функціям, як 75-дюймовий дисплей, технологія Mini-LED ULED від Hisense і Google TV, модель намагається конкурувати з продукцією Samsung, LG і SonySamsung, LG і Sony. Звичайно, на ринку є і більш доступні телевізори Hisense, але Hisense 75U8QG 4K TV демонструє, чого можна очікувати.

Раніше писали, чому Hisense продає телевізори так дешево. Розвинена інфраструктура дає змогу компанії випускати моделі, що конкурують із Samsung, LG і Sony, але за доступнішою ціною.