Чем дешевые телевизоры отличаются от дорогих: ответ экспертов удивил (фото)

Некоторые телевизоры стоят несколько сотен долларов, другие — тысячи. И многие из них выглядят одинаково, но есть нюансы…

Хотя более дешевые телевизоры могут похвастаться тем же разрешением, что и их более дорогие аналоги, качество изображения может существенно отличаться. И дело не только в разрешении: такие факторы, как яркость, точность цветопередачи, обработка движения и качество сборки, влияют на то, насколько реалистично выглядят фильмы, игры и телепередачи, пишет bgr.com.

Маркетинговые обозначения, такие как 4K, UHD и HDR, могут создать впечатление, что все современные телевизоры примерно одинаковы. Однако на самом деле два экрана с одинаковыми характеристиками на бумаге могут выглядеть и ощущаться по-разному вживую.

Разница между "бюджетными" и "премиум" телевизорами заключается в производительности, долговечности и удобстве использования. Понимание того, в чем заключается эта разница, поможет понять, за что пользователи платят.

Что отличает дорогие и дешевые телевизоры

Наиболее заметное различие часто сводится к типу и качеству панели телевизора. Премиум-телевизоры обычно используют OLED или передовую технологию QLED, которая обеспечивает более насыщенные цвета, глубокий черный цвет и превосходную контрастность.

Дешевые модели используют базовые LED-панели, которые могут выглядеть более плоскими и испытывать проблемы с проработкой мелких цветовых деталей, особенно в темных сценах. Светодиодные панели неплохи, но они не могут воспроизвести ту же глубину и реализм, что и панели высокого класса.

Телевизор LG в гостиной Фото: Cкриншот

Яркость также играет важную роль. Дорогие телевизоры могут достигать более высокой пиковой яркости, что делает HDR-контент более ярким и помогает поддерживать четкость в ярко освещенных помещениях. Бюджетные модели, как правило, выглядят тусклее, размывая тонкие детали в светлых и темных областях. Под капотом также удивительно сильно влияет вычислительная мощность. Телевизоры высокого класса оснащены мощными чипами, улучшающими качество изображения в реальном времени, четкость движения, уменьшающими шум и масштабирующими контент с низким разрешением. Более дешевые модели часто не имеют этих улучшений, что может привести к размытию во время динамичных сцен или зернистости.

Качество сборки — еще одна область, где премиальные модели выделяются. Дорогие телевизоры, как правило, имеют более тонкие рамки, более прочные корпуса и более качественные материалы, которые не только выглядят элегантно, но и служат дольше. В бюджетных моделях часто используется дешевый пластик, который со временем может деформироваться и изменить цвет.

Качество звука: телевизоры премиум-класса обычно обеспечивают более насыщенный и сбалансированный звук. Бюджетные модели могут звучать "жестяно" и не воспроизводить богатые, басовитые звуки.

Телевизор премиум-класса в доме Фото: LG

Как выбрать лучший телевизор

Более высокая цена не обязательно означает лучшее качество изображения. OLED-телевизор высшего класса может выглядеть потрясающе в темном домашнем кинотеатре, но хорошо зарекомендовавший себя LED-телевизор среднего ценового сегмента все еще может обеспечить впечатляющее качество для повседневного просмотра. Многие модели средней ценовой категории теперь включают функции, которые раньше были доступны только в телевизорах премиум-класса, такие как локальное затемнение, широкий цветовой охват и качественная работа HDR. Оптимальный диапазон соотношения цены и качества сейчас шире, чем когда-либо.

Прежде чем решить, какой телевизор купить, следует подумать о том, где и как вы будете его смотреть. В светлой гостиной необходима высокая яркость и эффективное подавление бликов. В темной комнате больше подходит глубокий контраст и насыщенные черные тона. Не стоит забывать и о звуке: добавление недорогой звуковой панели может превратить даже скромный телевизор в отличную систему.

Понимание того, какие характеристики действительно влияют на качество просмотра, может сэкономить вам сотни долларов в долгосрочной перспективе без ущерба для удовольствия. Лучший телевизор — не обязательно самый дорогой.

Ранее мы писали о том, каким брендам телевизоров не стоит доверять. Телевизоры известных брендов Samsung, LG и Sony не каждому по карману, но в Украине есть более доступные альтернативы в виде Toshiba, Philips, TCL, Hisense и Sharp.