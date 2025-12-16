Чим дешеві телевізори відрізняються від дорогих: відповідь експертів здивувала (фото)

Деякі телевізори коштують кілька сотень доларів, інші — тисячі. І багато хто з них має однаковий вигляд, але є нюанси...

Хоча дешевші телевізори можуть похвалитися тією самою роздільною здатністю, що і їхні дорожчі аналоги, якість зображення може істотно відрізнятися. І справа не тільки в роздільній здатності: такі фактори, як яскравість, точність передачі кольору, обробка руху і якість збірки, впливають на те, наскільки реалістичним є вигляд фільмів, ігор і телепередач, пише bgr.com.

Маркетингові позначення, такі як 4K, UHD і HDR, можуть створити враження, що всі сучасні телевізори приблизно однакові. Однак насправді два екрани з однаковими характеристиками на папері можуть мати вигляд і відчуватися по-різному наживо.

Відео дня

Різниця між "бюджетними" і "преміум" телевізорами полягає в продуктивності, довговічності та зручності використання. Розуміння того, у чому полягає ця різниця, допоможе зрозуміти, за що користувачі платять.

Що відрізняє дорогі та дешеві телевізори

Найбільш помітна відмінність часто зводиться до типу і якості панелі телевізора. Преміум-телевізори зазвичай використовують OLED або передову технологію QLED, яка забезпечує більш насичені кольори, глибокий чорний колір і чудову контрастність.

Дешеві моделі використовують базові LED-панелі, які можуть виглядати більш плоскими і мати проблеми з опрацюванням дрібних колірних деталей, особливо в темних сценах. Світлодіодні панелі непогані, але вони не можуть відтворити ту саму глибину і реалізм, що й панелі високого класу.

Телевізор LG у вітальні Фото: Cкриншот

Яскравість також відіграє важливу роль. Дорогі телевізори можуть досягати більш високої пікової яскравості, що робить HDR-контент яскравішим і допомагає підтримувати чіткість у яскраво освітлених приміщеннях. Бюджетні моделі, як правило, мають тьмяніший вигляд, розмиваючи тонкі деталі у світлих і темних областях. Під капотом також напрочуд сильно впливає обчислювальна потужність. Телевізори високого класу оснащені потужними чіпами, що покращують якість зображення в реальному часі, чіткість руху, зменшують шум і масштабують контент із низькою роздільною здатністю. Дешевші моделі часто не мають цих поліпшень, що може призвести до розмиття під час динамічних сцен або зернистості.

Якість збірки — ще одна область, де преміальні моделі виділяються. Дорогі телевізори зазвичай мають тонші рамки, міцніші корпуси і якісніші матеріали, які не тільки мають елегантний вигляд, а й служать довше. У бюджетних моделях часто використовується дешевий пластик, який з часом може деформуватися і змінити колір.

Якість звуку: телевізори преміум-класу зазвичай забезпечують більш насичений і збалансований звук. Бюджетні моделі можуть звучати "бляшано" і не відтворювати багаті, басовиті звуки.

Телевізор преміум-класу в будинку Фото: LG

Як вибрати найкращий телевізор

Більш висока ціна не обов'язково означає кращу якість зображення. OLED-телевізор вищого класу може мати приголомшливий вигляд у темному домашньому кінотеатрі, але LED-телевізор середнього цінового сегмента, який добре зарекомендував себе, все ще може забезпечити вражаючу якість для повсякденного перегляду. Багато моделей середньої цінової категорії тепер включають функції, які раніше були доступні тільки в телевізорах преміум-класу, такі як локальне затемнення, широке колірне охоплення і якісна робота HDR. Оптимальний діапазон співвідношення ціни та якості зараз ширший, ніж будь-коли.

Перш ніж вирішити, який телевізор купити, слід подумати про те, де і як ви будете його дивитися. У світлій вітальні необхідна висока яскравість і ефективне придушення відблисків. У темній кімнаті більше підходить глибокий контраст і насичені чорні тони. Не варто забувати і про звук: додавання недорогої звукової панелі може перетворити навіть скромний телевізор на чудову систему.

Розуміння того, які характеристики дійсно впливають на якість перегляду, може заощадити вам сотні доларів у довгостроковій перспективі без шкоди для задоволення. Найкращий телевізор — не обов'язково найдорожчий.

Раніше ми писали про те, яким брендам телевізорів не варто довіряти. Телевізори відомих брендів Samsung, LG і Sony не кожному по кишені, але в Україні є більш доступні альтернативи у вигляді Toshiba, Philips, TCL, Hisense і Sharp.