Всего одна настройка улучшает изображение почти на любом телевизоре: как включить

У многих телевизоров сегодня есть полезная настройка HDMI Enhanced, с которой фильмы, телешоу и видеоигры выглядят гораздо лучше в разрешении 4К.

Она помогает оптимизировать картинку, увеличив пропускную способность для поддержки контента, требующего дополнительной скорости. Это обеспечивает более высокую частоту кадров и передачу сигналов с высоким динамическим диапазоном (HDR), включая 4K при 120 Гц и Dolby Vision. Издание BGR объяснило, как работает эта функция и как ею пользоваться.

HDMI Enhanced — это улучшенный формат сигнала, который можно включить в меню настроек некоторых ресиверов и телевизоров. Он предназначен только для улучшения изображения при передаче сигналов более высокого качества и контента с более высоким разрешением (4К).

Каждое устройство в системе, включая телевизор, источник сигнала и кабель, должно поддерживать функцию. Если все сделать правильно, экран будет передавать более насыщенные цвета и более высокую частоту кадров, чтобы не отставать от динамичных сцен в видеоиграх, спортивных трансляциях или боевиках. Но большинству людей она не понадобится для повседневного просмотра.

Чтобы включить HDMI Enhanced, необходимо сначала подключить совместимое устройство через подходящий HDMI-кабель, например, приставку для потоковой передачи, игровую консоль или ресивер. Для максимального качества нужно использовать высококачественный высокоскоростной HDMI-кабель с Ethernet, поддерживающий пропускную способность не менее 18 ГБит в секунду.

Кроме того, телевизор или ресивер должен поддерживать 4К-контент и конкретно эту функцию. Чтобы проверить это, нужно зайти в меню "Настройки" и найти пункт "Формат видео высокой пропускной способности" или "Формат сигнала HDMI". Если возникли сложности с поиском, стоит поискать подсказку в руководстве пользователя.

Например, на ресивере Sony нужно нажать AMP Menu, выбрать HDMI и SIGNAL FMT, а затем нужный вход, например, игровую консоль. Если оборудование позволяет принимать сигналы высокого разрешения 4K, можно выбрать режим Enhanced, чтобы получить улучшенный сигнал.

