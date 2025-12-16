Усього одне налаштування покращує зображення майже на будь-якому телевізорі: як увімкнути

У багатьох телевізорів сьогодні є корисне налаштування HDMI Enhanced, з яким фільми, телешоу і відеоігри мають набагато кращий вигляд у роздільній здатності 4К.

Вона допомагає оптимізувати картинку, збільшивши пропускну здатність для підтримки контенту, що вимагає додаткової швидкості. Це забезпечує вищу частоту кадрів і передачу сигналів із високим динамічним діапазоном (HDR), включно з 4K за 120 Гц і Dolby Vision. Видання BGR пояснило, як працює ця функція і як нею користуватися.

HDMI Enhanced — це покращений формат сигналу, який можна ввімкнути в меню налаштувань деяких ресиверів і телевізорів. Він призначений тільки для поліпшення зображення під час передавання сигналів вищої якості та контенту з вищою роздільною здатністю (4К).

Кожен пристрій у системі, включно з телевізором, джерелом сигналу і кабелем, має підтримувати функцію. Якщо все зробити правильно, екран передаватиме більш насичені кольори та вищу частоту кадрів, щоб не відставати від динамічних сцен у відеоіграх, спортивних трансляціях або бойовиках. Але більшості людей вона не знадобиться для повсякденного перегляду.

Щоб увімкнути HDMI Enhanced, необхідно спочатку під'єднати сумісний пристрій через відповідний HDMI-кабель, наприклад, приставку для потокового передавання, ігрову консоль або ресивер. Для максимальної якості потрібно використовувати високоякісний високошвидкісний HDMI-кабель з Ethernet, що підтримує пропускну спроможність щонайменше 18 ГБіт на секунду.

Крім того, телевізор або ресивер має підтримувати 4К-контент і конкретно цю функцію. Щоб перевірити це, потрібно зайти в меню "Налаштування" і знайти пункт "Формат відео високої пропускної здатності" або "Формат сигналу HDMI". Якщо виникли складнощі з пошуком, варто пошукати підказку в керівництві користувача.

Наприклад, на ресівері Sony потрібно натиснути AMP Menu, вибрати HDMI і SIGNAL FMT, а потім потрібний вхід, наприклад, ігрову консоль. Якщо обладнання дає змогу приймати сигнали з високою роздільною здатністю 4K, можна вибрати режим Enhanced, щоб отримати покращений сигнал.

