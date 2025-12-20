Одна настройка HDMI может улучшить изображение на любом телевизоре: как включить

Есть одна полезная настройка HDMI, которая делает фильмы, телешоу и видеоигры еще лучше при просмотре контента 4K на одном из лучших 4K-телевизоров.

С помощью HDMI Enhanced можно обеспечить оптимизированное изображение, увеличив пропускную способность для поддержки контента, требующего дополнительной скорости. Это обеспечивает более высокую частоту кадров и передачу сигналов с высоким динамическим диапазоном (HDR), включая 4K при 120 Гц и Dolby Vision. Однако потребуется совместимое устройство-источник, например, устройство для потоковой передачи, игровая консоль, ресивер, кабели HDMI, пишет bgr.com.

Что такое HDMI Enhanced?

HDMI Enhanced — улучшенный формат сигнала, который можно включить в меню настроек некоторых ресиверов и телевизоров для приема сигналов 4K высокого разрешения. Например, на ресивере Sony нажмите AMP Menu, выберите HDMI и SIGNAL FMT и выберите нужный вход, например, вашу игровую консоль. Если вы можете принимать сигналы 4K высокого разрешения, выберите Enhanced, чтобы получить улучшенный сигнал.

Відео дня

Имейте в виду, что рекомендуется использовать высококачественный высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet для обеспечения бесперебойной передачи. Кабель должен поддерживать пропускную способность не менее 18 гигабит в секунду. Возможно, вы обнаружите, что некоторые устройства-источники плохо работают в этом режиме, например, Blu-ray плееры или кабельные приставки. Если вы заметите проблемы, лучше вернуться к стандартному режиму. Также этот режим не обязателен для просмотра контента 4K HDR.

Кроме того, проверьте, есть ли у вашего телевизора эта опция. Зайдите в меню "Настройки" и найдите "Формат видео высокой пропускной способности" или "Формат сигнала HDMI". Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора.

Улучшить качество изображения на ТВ-панели очень легко

Другие способы улучшения изображения

Режим HDMI Enhanced предназначен только для улучшения изображения при передаче сигналов более высокого качества и с более высоким разрешением. Но чтобы воспользоваться им, каждое устройство в системе, включая телевизор, источник и кабель, должно его поддерживать. Если все сложится удачно, вы получите более насыщенные цвета и более высокую частоту кадров, чтобы не отставать от динамичных сцен в видеоиграх, спортивных трансляциях или боевиках. Но большинству людей он не понадобится для повседневного просмотра.

Чтобы улучшить общее качество изображения на вашем телевизоре при просмотре источников высокого разрешения, отрегулируйте другие параметры, такие как режим "Яркий" и резкость. Некоторые телевизоры имеют специальные режимы в зависимости от того, что вы смотрите, например, "Кинематографический", "Спорт" или "Игры", которые стоит использовать. Новейшие телевизоры используют искусственный интеллект для автоматической настройки этих параметров, интеллектуально анализируя просматриваемый контент.

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание, — это сглаживание движения. Некоторые пользователи считают, что сглаживание движения делает контент неестественным или даже слишком реалистичным. Это описывается как "эффект мыльной оперы", потому что он напоминает контент дневных мыльных опер с частотой 60 кадров в секунду. Отключите эту функцию (если она включена), чтобы проверить, улучшится ли изображение. Другими словами, HDMI Enhanced — это лишь один из небольших параметров, которые следует учитывать при попытке улучшить изображение на вашем 4K-телевизоре.

Ранее мы писали о том, чем дешевые телевизоры отличаются от дорогих. Некоторые телевизоры стоят несколько сотен долларов, другие — тысячи. И многие из них выглядят одинаково, но есть нюансы…