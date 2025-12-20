Одне налаштування HDMI може поліпшити зображення на будь-якому телевізорі: як увімкнути

Є одне корисне налаштування HDMI, яке робить фільми, телешоу і відеоігри ще кращими під час перегляду контенту 4K на одному з найкращих 4K-телевізорів.

За допомогою HDMI Enhanced можна забезпечити оптимізоване зображення, збільшивши пропускну спроможність для підтримки контенту, що вимагає додаткової швидкості. Це забезпечує вищу частоту кадрів і передачу сигналів із високим динамічним діапазоном (HDR), включно з 4K за 120 Гц і Dolby Vision. Однак потрібен сумісний пристрій-джерело, наприклад, пристрій для потокової передачі, ігрова консоль, ресивер, кабелі HDMI, пише bgr.com.

Що таке HDMI Enhanced?

HDMI Enhanced — покращений формат сигналу, який можна увімкнути в меню налаштувань деяких ресиверів і телевізорів для приймання сигналів 4K високої роздільної здатності. Наприклад, на ресивері Sony натисніть AMP Menu, виберіть HDMI та SIGNAL FMT і виберіть потрібний вхід, наприклад, вашу ігрову консоль. Якщо ви можете приймати сигнали 4K високої роздільної здатності, виберіть Enhanced, щоб отримати покращений сигнал.

Майте на увазі, що рекомендується використовувати високоякісний високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet для забезпечення безперебійної передачі. Кабель має підтримувати пропускну здатність щонайменше 18 гігабіт на секунду. Можливо, ви виявите, що деякі пристрої-джерела погано працюють у цьому режимі, наприклад, Blu-ray плеєри або кабельні приставки. Якщо ви помітите проблеми, краще повернутися до стандартного режиму. Також цей режим не обов'язковий для перегляду контенту 4K HDR.

Крім того, перевірте, чи є у вашого телевізора ця опція. Зайдіть у меню "Налаштування" і знайдіть "Формат відео високої пропускної здатності" або "Формат сигналу HDMI". Якщо ви не знаєте, де його знайти, зверніться до керівництва користувача вашого телевізора.

Поліпшити якість зображення на ТВ-панелі дуже легко

Інші способи поліпшення зображення

Режим HDMI Enhanced призначений тільки для поліпшення зображення під час передавання сигналів вищої якості та з вищою роздільною здатністю. Але щоб скористатися ним, кожен пристрій у системі, включно з телевізором, джерелом і кабелем, має його підтримувати. Якщо все складеться вдало, ви отримаєте більш насичені кольори і вищу частоту кадрів, щоб не відставати від динамічних сцен у відеоіграх, спортивних трансляціях або бойовиках. Але більшості людей він не знадобиться для повсякденного перегляду.

Щоб поліпшити загальну якість зображення на вашому телевізорі під час перегляду джерел високої роздільної здатності, відрегулюйте інші параметри, як-от режим "Яскравий" і різкість. Деякі телевізори мають спеціальні режими залежно від того, що ви дивитеся, наприклад, "Кінематографічний", "Спорт" або "Ігри", які варто використовувати. Новітні телевізори використовують штучний інтелект для автоматичного налаштування цих параметрів, інтелектуально аналізуючи контент, який ви переглядаєте.

Ще один параметр, на який варто звернути увагу, — це згладжування руху. Деякі користувачі вважають, що згладжування руху робить контент неприродним або навіть занадто реалістичним. Це описується як "ефект мильної опери", тому що він нагадує контент денних мильних опер із частотою 60 кадрів на секунду. Вимкніть цю функцію (якщо її ввімкнено), щоб перевірити, чи покращиться зображення. Інакше кажучи, HDMI Enhanced — це лише один із невеликих параметрів, на які слід зважати під час спроби поліпшити зображення на вашому 4K-телевізорі.

