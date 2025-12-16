Искусственный интеллект вовсе не умеет думать: ученые раскрыли настоящую правду

Ученые из Deepmind утверждают, что искусственный интеллект в принципе не интеллектуален. Это связано с тем, что модели ИИ не способны достигать результатов за пределами обучающих данных.

Исследователи из Deepmind, компании, занимающейся разработкой ИИ и входящей в состав Alphabet (материнской компании Google), опубликовали исследовательскую работу о состоянии развития ИИ. Согласно эмпирическим результатам, модели ИИ способны решать и обучаться в зависимости от контекста. Однако для этого предварительно обученные данные должны быть достаточно значимыми, пишет basicthinking.com.

"Однако, когда ИИ-модели сталкиваются с задачами или функциями, выходящими за рамки их данных для предварительного обучения, мы наблюдаем различные режимы сбоев и ухудшение их обобщающей способности даже для простых задач экстраполяции", — говорят ученые.

ИИ может решать задачи только в том случае, если обучающие данные корректны. В конкретных терминах это означает, что модели ИИ хороши настолько, насколько хороши данные, на которых они основаны. Исследования затронули ChatGPT от компании OpenAI.

Однако исследователи подчеркивают, что их результаты в целом применимы к так называемым моделям-трансформерам. ChatGPT — одна из таких моделей — буква "Т" означает Transformer (трансформер). Такие модели способны независимо вычислять выходные данные на основе входных. В науке их, следовательно, скорее всего, следует рассматривать как форму ИИ, которая потенциально может быть по-настоящему интеллектуальной.

Именно поэтому модели-трансформеры также обещали, что смогут выйти за рамки данных, на которых они обучались. Однако, даже несмотря на гигантские наборы данных, ни один искусственный интеллект пока не продемонстрировал доказуемой независимости. По мнению исследователей, обучающие данные имеют решающее значение.

Этот вывод не удивителен, поскольку ученые снижали ожидания от искусственного интеллекта с момента выхода ChatGPT. Однако некоторые эксперты по-прежнему считают, что ИИ способен развивать "мысли", отличающиеся от человеческих. Тем не менее, искусственный общий интеллект (Artificial General Intelligence, AGI) пока остается лишь гипотетической моделью, сказано в материале.

