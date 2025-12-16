Штучний інтелект зовсім не вміє думати: вчені розкрили справжню правду

Учені з Deepmind стверджують, що штучний інтелект у принципі не інтелектуальний. Це пов'язано з тим, що моделі ШІ не здатні досягати результатів за межами навчальних даних.

Дослідники з Deepmind, компанії, що займається розробкою ШІ і входить до складу Alphabet (материнської компанії Google), опублікували дослідницьку роботу про стан розвитку ШІ. Згідно з емпіричними результатами, моделі ШІ здатні вирішувати і навчатися залежно від контексту. Однак для цього попередньо навчені дані мають бути досить значущими, пише basicthinking.com.

"Однак, коли ШІ-моделі стикаються із завданнями або функціями, що виходять за рамки їхніх даних для попереднього навчання, ми спостерігаємо різні режими збоїв і погіршення їхньої узагальнювальної здатності навіть для простих завдань екстраполяції", — кажуть учені.

ШІ може розв'язувати завдання тільки в тому разі, якщо навчальні дані коректні. У конкретних термінах це означає, що моделі ШІ хороші настільки, наскільки хороші дані, на яких вони засновані. Дослідження торкнулися ChatGPT від компанії OpenAI.

Однак дослідники підкреслюють, що їхні результати загалом застосовні до так званих моделей-трансформерів. ChatGPT — одна з таких моделей — літера "Т" означає Transformer (трансформер). Такі моделі здатні незалежно обчислювати вихідні дані на основі вхідних. У науці їх, отже, найімовірніше, слід розглядати як форму ШІ, яка потенційно може бути по-справжньому інтелектуальною.

Саме тому моделі-трансформери також обіцяли, що зможуть вийти за рамки даних, на яких вони навчалися. Однак, навіть незважаючи на гігантські набори даних, жоден штучний інтелект поки що не продемонстрував доказової незалежності. На думку дослідників, навчальні дані мають вирішальне значення.

Цей висновок не дивний, оскільки вчені знижували очікування від штучного інтелекту з моменту виходу ChatGPT. Однак деякі експерти, як і раніше, вважають, що ШІ здатний розвивати "думки", що відрізняються від людських. Проте, штучний загальний інтелект (Artificial General Intelligence, AGI) поки залишається лише гіпотетичною моделлю, йдеться в матеріалі.

