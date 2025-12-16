Популярные смартфоны Samsung подорожают: какие модели разочаруют покупателей (фото)

Линейка Galaxy A традиционно популярна у потребителей за счет разумного соотношения цены и качества. Но в ближайшее время стратегия бренда может измениться: производитель планирует повышение цен на свои самые ходовые модели, что, вероятно, связано с общемировым удорожанием компонентов.

Первые признаки изменения ценовой политики уже замечены на ключевых рынках, пишет SamMobile.

Новость об этом пришла из Индии, где Samsung с 15 декабря повышает стоимость смартфонов серии Galaxy A. Подорожание пока выглядит умеренным — около 1000 рупий (примерно 11 долларов) для большинства моделей. Однако для более продвинутых устройств серии (упоминается линейка A5x) скачок цен может составить уже 2000 рупий (около 22 долларов).

Хотя эти цифры кажутся незначительными, они указывают на желание компании сохранить маржинальность на фоне роста закупочных цен на "железо". Эксперты не исключают, что подобная корректировка ценников затронет и гаджеты, которые готовятся к выходу на глобальный рынок.

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Когда выйдут новинки А-серии

Помимо цен, изменится и график релизов. Обычно Samsung выпускает среднебюджетные аппараты в марте или апреле, но в этот раз премьера Galaxy A37 и Galaxy A57 ожидается раньше — уже в феврале 2026 года. Еще раньше, в конце декабря 2025-го или начале января, должен дебютировать Galaxy A07 5G.

Инсайдеры также раскрыли ключевые спецификации будущих бестселлеров. Оба смартфона будут поставляться с ОС Android 16 из коробки. Galaxy A37 получит процессор Exynos 1480 с графическим ускорителем Xclipse 530. Galaxy A57 оснастят более мощным чипом Exynos 1680 в паре с графикой Xclipse 550.

Ранее сообщалось, что Samsung "прокачает" батарею смартфонов важным апдейтом. Грядущее обновление оболочки для смартфонов Samsung существенно изменит принципы работы энергосбережения. Разработчики предоставят пользователям больше свободы в настройке пресета максимальной автономности и переработают интерфейс.