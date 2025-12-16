Популярні смартфони Samsung подорожчають: які моделі розчарують покупців (фото)

Лінійка Galaxy A традиційно популярна у споживачів завдяки розумному співвідношенню ціни та якості. Але найближчим часом стратегія бренду може змінитися: виробник планує підвищення цін на свої найпопулярніші моделі, що, ймовірно, пов'язано із загальносвітовим подорожчанням компонентів.

Перші ознаки зміни цінової політики вже помічені на ключових ринках, пише SamMobile.

Новина про це прийшла з Індії, де Samsung з 15 грудня підвищує вартість смартфонів серії Galaxy A. Подорожчання поки виглядає помірним — близько 1000 рупій (приблизно 11 доларів) для більшості моделей. Однак для більш просунутих пристроїв серії (згадується лінійка A5x) стрибок цін може скласти вже 2000 рупій (близько 22 доларів).

Хоча ці цифри здаються незначними, вони вказують на бажання компанії зберегти маржинальність на тлі зростання закупівельних цін на "залізо". Експерти не виключають, що подібне коригування цінників торкнеться і гаджетів, які готуються до виходу на глобальний ринок.

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Коли вийдуть новинки А-серії

Крім цін, зміниться і графік релізів. Зазвичай Samsung випускає середньобюджетні апарати в березні або квітні, але цього разу прем'єра Galaxy A37 і Galaxy A57 очікується раніше — вже в лютому 2026 року. Ще раніше, наприкінці грудня 2025-го або на початку січня, має дебютувати Galaxy A07 5G.

Інсайдери також розкрили ключові специфікації майбутніх бестселерів. Обидва смартфони поставлятимуться з ОС Android 16 з коробки. Galaxy A37 отримає процесор Exynos 1480 з графічним прискорювачем Xclipse 530. Galaxy A57 оснастять потужнішим чипом Exynos 1680 у парі з графікою Xclipse 550.

