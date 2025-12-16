Дешевые солнечные панели оказались вредными: эксперты нашли скрытый изъян (фото)

Удешевление батарей негативно сказалось на солнечной энергетике и окружающей среде. Китайский сектор, доминирующий в отрасли, переживает затяжной спад, что приводит к неожиданным последствиям.

Все дело в том, что сверхнизкие цены лишают компании стимулов инвестировать в экологически устойчивые методы производства, пишет Financial Times.

Перепроизводство и миллиардные убытки

В первой половине текущего года Китай установил 256 гигаватт солнечных мощностей, что более чем вдвое превышает показатели остального мира вместе взятого. Однако местные заводы произвели еще вдвое больше продукции, создав колоссальный избыток предложения. Этот дисбаланс привел к тому, что четыре крупнейшие китайские группы компаний за полгода зафиксировали совокупный убыток в размере 1,5 миллиарда долларов.

Ситуацию усугубляют сложности с экспортом. Синьцзян, на который приходится около 40% мировых мощностей по производству поликремния, находится под санкциями США из-за закона о предотвращении принудительного труда уйгуров. Это закрывает доступ на американский рынок для любых товаров, связанных с этим регионом. Продажи в Индию и Европу также падают из-за повышения тарифов, перегруженности электросетей и антисубсидиарных расследований в отношении китайских производителей.

Установка панелей на крыше (иллюстративное фото)

Скрытая цена доступной энергии

Финансовое положение гигантов отрасли стремительно ухудшается. Например, валовая маржа JinkoSolar к сентябрю упала до критических 3,1% по сравнению с 16% в 2024 году. Компании оказались в ловушке: им необходимо инвестировать огромные средства в новые производственные линии для перехода на современные технологии, но у них нет на это ресурсов из-за падения отпускных цен.

Главная угроза кроется в долгосрочном влиянии на экологию. Хотя падение цен вдвое за последние два года ускорило внедрение солнечной энергетики и помогло избежать выброса 1,6 млрд тонн углекислого газа, экономика процесса оказалась подорвана. Производители вынуждены экономить на всем, что приводит к увеличению производственных отходов и отказу от программ переработки старых панелей. Доступность "зеленой" энергии сегодня достигается ценой накопления экологических проблем в будущем.

