Дешеві сонячні панелі виявилися шкідливими: експерти знайшли приховану ваду (фото)

Здешевлення батарей негативно позначилося на сонячній енергетиці та навколишньому середовищі. Китайський сектор, що домінує в галузі, переживає затяжний спад, що призводить до несподіваних наслідків.

Річ у тім, що наднизькі ціни позбавляють компанії стимулів інвестувати в екологічно стійкі методи виробництва, пише Financial Times.

Перевиробництво і мільярдні збитки

У першій половині поточного року Китай встановив 256 гігават сонячних потужностей, що більш ніж удвічі перевищує показники решти світу разом узятого. Однак місцеві заводи виробили ще вдвічі більше продукції, створивши колосальний надлишок пропозиції. Цей дисбаланс призвів до того, що чотири найбільші китайські групи компаній за півроку зафіксували сукупний збиток у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Ситуацію погіршують складнощі з експортом. Сіньцзян, на який припадає близько 40% світових потужностей з виробництва полікремнію, перебуває під санкціями США через закон про запобігання примусової праці уйгурів. Це закриває доступ на американський ринок для будь-яких товарів, пов'язаних із цим регіоном. Продажі в Індію і Європу також падають через підвищення тарифів, перевантаженість електромереж і антисубсидіарні розслідування щодо китайських виробників.

Прихована ціна доступної енергії

Фінансове становище гігантів галузі стрімко погіршується. Наприклад, валова маржа JinkoSolar до вересня впала до критичних 3,1% порівняно з 16% у 2024 році. Компанії опинилися в пастці: їм необхідно інвестувати величезні кошти в нові виробничі лінії для переходу на сучасні технології, але у них немає на це ресурсів через падіння відпускних цін.

Головна загроза криється в довгостроковому впливі на екологію. Хоча падіння цін удвічі за останні два роки прискорило впровадження сонячної енергетики і допомогло уникнути викиду 1,6 млрд тонн вуглекислого газу, економіка процесу виявилася підірвана. Виробники змушені економити на всьому, що призводить до збільшення виробничих відходів і відмови від програм переробки старих панелей. Доступність "зеленої" енергії сьогодні досягається ціною накопичення екологічних проблем у майбутньому.

