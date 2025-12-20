Как выбрать компьютер в 2026 году: Microsoft назвала важные системные требования

Редмондский IT-гигант решил помочь пользователям, планирующим сборку или обновление ПК, выпустив руководство по оптимизации игровых систем. В документе детально расписаны рекомендации по выбору процессоров, видеокарт, памяти и накопителей для различных сценариев — от базового гейминга до игр в 4K.

Как сообщает Neowin, компания разделила системные требования на три условные категории, чтобы покупателям было проще ориентироваться в многообразии комплектующих.

Процессор и видеокарта

Microsoft определила конкретные связки оборудования для разных задач в 2026 году. Для базового уровня (разрешение 1080p, средние настройки) компания рекомендует использовать современные четырехъядерные процессоры, такие как AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400. В качестве видеокарты предлагается рассматривать NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600.

Средний уровень (разрешение 1440p, высокие настройки) требует более мощного железа. Здесь Microsoft советует процессоры с шестью и более ядрами: AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K. Оптимальными видеокартами названы NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti или Radeon RX 6700 XT.

Для топового гейминга (4K-разрешение, параметры "ультра") потребуются флагманские решения. Процессор должен иметь 8 ядер или больше (например, Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K), а за графику должны отвечать NVIDIA RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX. Конечно, уже вышли GPU RTX 50-й серии, но похоже, что предыдущего поколения все еще хватает для почти бескомпромиссного опыта.

Журналисты Neowin отметили, что рекомендации по процессорам не совсем точны: при повышении разрешения нагрузка ложится в основном на видеокарту, тогда как при низких разрешениях (1080p) именно процессор часто становится узким местом.

Память и накопители

Отдельное внимание в гайде уделено оперативной памяти. Microsoft утверждает, что 16 ГБ RAM будет достаточно для большинства игр, однако 32 ГБ называются "идеальным вариантом" для требовательных геймеров и использования тяжелых графических модов. Стоит отметить, что 16 ГБ памяти уже стали базовым требованием для компьютеров класса Copilot+ AI PC.

В вопросе хранения данных компания категорична: пользователям рекомендуется выбирать SSD-накопители объемом не менее 1 ТБ, учитывая огромный вес современных игр. Особое преимущество дают NVMe SSD, которые поддерживают технологию DirectStorage. Эта функция позволяет видеокарте загружать данные напрямую с диска, минуя процессор, что ускоряет загрузку и делает переходы в больших открытых мирах бесшовными.

Мониторы и полезные советы

При выборе дисплея Microsoft советует ориентироваться на частоту обновления 144 Гц как на надежный стандарт для плавного гейминга. Для соревновательных шутеров лучше подойдут модели с частотой 165–240 Гц. Оптимальное время отклика матрицы — от 1 до 3 мс. Среди типов панелей выделяются IPS за точность цветопередачи и OLED за идеальный контраст и мгновенный отклик, хотя последние стоят значительно дороже.

Также в руководстве напоминают о важности функции "Игровой режим" в Windows 11, которая снижает фоновую активность системы. Важный совет для экономии бюджета: нет смысла покупать мощное железо, выдающее 240 кадров в секунду, если ваш монитор поддерживает только 60 или 144 Гц — лишние кадры просто не будут отображаться.

Ранее сообщалось, как выбрать ноутбук в 2026 году. Оперативная память позволяет компьютерам и ноутбукам работать быстро и плавно, но требования к ним постоянно растут. Эксперт рассказал, какой объем нужен для комфортной работы сегодня.