Як вибрати комп'ютер у 2026 році: Microsoft назвала важливі системні вимоги

Редмондський IT-гігант вирішив допомогти користувачам, які планують складання або оновлення ПК, випустивши керівництво з оптимізації ігрових систем. У документі детально розписано рекомендації щодо вибору процесорів, відеокарт, пам'яті та накопичувачів для різних сценаріїв — від базового геймінгу до ігор у 4K.

Як повідомляє Neowin, компанія розділила системні вимоги на три умовні категорії, щоб покупцям було простіше орієнтуватися в різноманітті комплектуючих.

Процесор і відеокарта

Microsoft визначила конкретні зв'язки обладнання для різних завдань у 2026 році. Для базового рівня (роздільна здатність 1080p, середні налаштування) компанія рекомендує використовувати сучасні чотирьохядерні процесори, такі як AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5-12400. Як відеокарту пропонується розглядати NVIDIA GTX 1660 Super або AMD Radeon RX 6600.

Середній рівень (роздільна здатність 1440p, високі налаштування) вимагає потужнішого заліза. Тут Microsoft радить процесори з шістьма і більше ядрами: AMD Ryzen 5 7600 або Intel Core i5-13600K. Оптимальними відеокартами названі NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti або Radeon RX 6700 XT.

Для топового геймінгу (4K-роздільна здатність, параметри "ультра") потрібні флагманські рішення. Процесор повинен мати 8 ядер або більше (наприклад, Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i7-13700K), а за графіку повинні відповідати NVIDIA RTX 4080 або Radeon RX 7900 XTX. Звичайно, вже вийшли GPU RTX 50-ї серії, але схоже, що попереднього покоління все ще вистачає для майже безкомпромісного досвіду.

Журналісти Neowin зазначили, що рекомендації щодо процесорів не зовсім точні: при підвищенні роздільної здатності навантаження лягає в основному на відеокарту, тоді як при низькій роздільній здатності (1080p) саме процесор часто стає вузьким місцем.

Ігровий ПК (ілюстративне фото) Фото: cnet.com

Пам'ять і накопичувачі

Окрему увагу в гайді приділено оперативній пам'яті. Microsoft стверджує, що 16 ГБ RAM буде достатньо для більшості ігор, проте 32 ГБ називаються "ідеальним варіантом" для вимогливих геймерів і використання важких графічних модів. Варто зазначити, що 16 ГБ пам'яті вже стали базовою вимогою для комп'ютерів класу Copilot+ AI PC.

У питанні зберігання даних компанія категорична: користувачам рекомендується вибирати SSD-накопичувачі об'ємом не менше 1 ТБ, з огляду на величезну вагу сучасних ігор. Особливу перевагу дають NVMe SSD, які підтримують технологію DirectStorage. Ця функція дає змогу відеокарті завантажувати дані безпосередньо з диска, минаючи процесор, що прискорює завантаження і робить переходи у великих відкритих світах безшовними.

Монітори та корисні поради

При виборі дисплея Microsoft радить орієнтуватися на частоту оновлення 144 Гц як на надійний стандарт для плавного геймінгу. Для змагальних шутерів краще підійдуть моделі з частотою 165-240 Гц. Оптимальний час відгуку матриці — від 1 до 3 мс. Серед типів панелей виділяються IPS за точність кольоропередачі та OLED за ідеальний контраст і миттєвий відгук, хоча останні коштують значно дорожче.

Також у керівництві нагадують про важливість функції "Ігровий режим" у Windows 11, яка знижує фонову активність системи. Важлива порада для економії бюджету: немає сенсу купувати потужне залізо, що видає 240 кадрів за секунду, якщо ваш монітор підтримує тільки 60 або 144 Гц — зайві кадри просто не відображатимуться.

Раніше повідомлялося, як вибрати ноутбук у 2026 році. Оперативна пам'ять дає змогу комп'ютерам і ноутбукам працювати швидко і плавно, але вимоги до них постійно зростають. Експерт розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.