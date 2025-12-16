Быстрая зарядка оказалась обманом: что вскрылось после покупки адаптера (фото)

Многие пользователи смартфонов уверены, что покупка более мощного зарядного блока сразу сократит время у розетки вдвое. Но на практике даже двукратное увеличение мощности адаптера часто дает малозаметный прирост скорости.

Журналист MakeUseOf провел эксперимент, сравнив фирменные зарядки Samsung на 25 и 45 Вт, и пришел к неутешительным выводам.

Результаты теста и реальная разница

Эксперт ожидал, что переход на 45-ваттный адаптер существенно ускорит процесс, так как его смартфон поддерживал эту мощность. Однако замеры времени зарядки с 0 до 100% показали другую картину. До 50% мощный блок зарядил устройство за 21 минуту, тогда как старому адаптеру потребовалось 28 минут — выигрыш составил всего 7 минут.

К моменту достижения 80% разрыв увеличился до 11 минут (35 минут против 46). После этой отметки скорость обоих устройств сравнялась, так как контроллер смартфона искусственно снижает входящий ток для защиты аккумулятора. В итоге, несмотря на почти двойную разницу в заявленной мощности и трехкратную разницу в цене, реальная экономия времени составила около 10 минут за полный цикл.

Смартфон Samsung с адаптерами питания на 25 и 45 Вт Фото: Make Use Of

Почему так происходит и как не ошибиться

Важно понимать, что скорость зарядки зависит не только от цифр на блоке питания, но и от самого смартфона и используемого кабеля. В случае с Samsung для активации 45 Вт требуется специальный кабель с поддержкой тока 5 ампер, о чем многие покупатели забывают. Кроме того, физику не обмануть: максимальная мощность подается лишь в первые минуты, после чего показатели падают во избежание перегрева.

Пользователям стоит внимательно изучать спецификации своих гаджетов перед покупкой аксессуаров. Если телефон технически поддерживает прием только 25 Вт или 33 Вт, покупка дорогого адаптера на 65 Вт или 100 Вт не даст никакого эффекта — устройство возьмет ровно столько, сколько позволяет его контроллер. Достаточно просто выяснить в Google мощность зарядки своей модели, чтобы не прогадать.

Также критически важно совпадение стандартов быстрой зарядки. Например, смартфоны Xiaomi требуют адаптеры с поддержкой Turbo Charge, устройства OnePlus и OPPO работают на технологии SuperVOOC, а Samsung использует стандарт PD/PPS. Подключение "чужого" мощного блока часто приводит к тому, что телефон заряжается с минимальной скоростью.

Выводы

Помимо сомнительного выигрыша во времени, более мощный адаптер оказался неудобным в быту. Блок на 45 Вт значительно массивнее и тяжелее, он занимает больше места в сумке и перекрывает соседние розетки на сетевом фильтре. Также автор отметил, что в моменты пиковой нагрузки смартфон и адаптер нагревались сильнее.

Вывод эксперта однозначен: для большинства сценариев, когда телефон заряжается ночью или в фоновом режиме на работе, переплачивать за максимальные ватты нет смысла. Базовые быстрые зарядки обеспечивают оптимальный баланс между скоростью, ценой и сохранением ресурса батареи.

