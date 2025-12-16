Швидка зарядка виявилася обманом: що розкрилося після купівлі адаптера (фото)

Багато користувачів смартфонів упевнені, що купівля потужнішого зарядного блока відразу скоротить час біля розетки вдвічі. Але на практиці навіть дворазове збільшення потужності адаптера часто дає малопомітний приріст швидкості.

Журналіст MakeUseOf провів експеримент, порівнявши фірмові зарядки Samsung на 25 і 45 Вт, і дійшов невтішних висновків.

Результати тесту і реальна різниця

Експерт очікував, що перехід на 45-ватний адаптер істотно прискорить процес, оскільки його смартфон підтримував цю потужність. Однак виміри часу зарядки з 0 до 100% показали іншу картину. До 50% потужний блок зарядив пристрій за 21 хвилину, тоді як старому адаптеру знадобилося 28 хвилин — виграш становив лише 7 хвилин.

До моменту досягнення 80% розрив збільшився до 11 хвилин (35 хвилин проти 46). Після цієї позначки швидкість обох пристроїв зрівнялася, оскільки контролер смартфона штучно знижує вхідний струм для захисту акумулятора. У підсумку, незважаючи на майже подвійну різницю в заявленій потужності і триразову різницю в ціні, реальна економія часу склала близько 10 хвилин за повний цикл.

Смартфон Samsung з адаптерами живлення на 25 і 45 Вт Фото: Make Use Of

Чому так відбувається і як не помилитися

Важливо розуміти, що швидкість зарядки залежить не тільки від цифр на блоці живлення, а й від самого смартфона і використовуваного кабелю. У випадку з Samsung для активації 45 Вт потрібен спеціальний кабель з підтримкою струму 5 ампер, про що багато покупців забувають. Крім того, фізику не обдурити: максимальна потужність подається лише в перші хвилини, після чого показники падають, щоб уникнути перегріву.

Користувачам варто уважно вивчати специфікації своїх гаджетів перед купівлею аксесуарів. Якщо телефон технічно підтримує прийом тільки 25 Вт або 33 Вт, купівля дорогого адаптера на 65 Вт або 100 Вт не дасть жодного ефекту — пристрій візьме рівно стільки, скільки дозволяє його контролер. Досить просто з'ясувати в Google потужність зарядки своєї моделі, щоб не помилитися.

Також критично важливим є збіг стандартів швидкої зарядки. Наприклад, смартфони Xiaomi вимагають адаптери з підтримкою Turbo Charge, пристрої OnePlus і OPPO працюють на технології SuperVOOC, а Samsung використовує стандарт PD/PPS. Підключення "чужого" потужного блоку часто призводить до того, що телефон заряджається з мінімальною швидкістю.

Висновки

Крім сумнівного виграшу в часі, потужніший адаптер виявився незручним у побуті. Блок на 45 Вт значно масивніший і важчий, він займає більше місця в сумці і перекриває сусідні розетки на мережевому фільтрі. Також автор зазначив, що в моменти пікового навантаження смартфон і адаптер нагрівалися сильніше.

Висновок експерта однозначний: для більшості сценаріїв, коли телефон заряджається вночі або у фоновому режимі на роботі, переплачувати за максимальні вати немає сенсу. Базові швидкі зарядки забезпечують оптимальний баланс між швидкістю, ціною і збереженням ресурсу батареї.

