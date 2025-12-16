Рассекречен смартфон с самой мощной батареей в мире: что за модель получит 10 000 мАч (фото)

Honor готовится к выходу смартфон со сверхъемким аккумулятором. Гаджет, ориентированный на геймеров и активных пользователей, задаст новый стандарт для всего рынка.

Как пишет Gizchina, новинка получит название Honor Win и станет преемником игровых моделей бренда. Главной особенностью устройств этой линейки станут кремний-углеродные АКБ нового поколения, позволяющие вместить рекордную емкость в относительно компактный корпус.

Рекордная батарея и производительность

Согласно данным инсайдеров, одна из моделей серии Honor Win будет оснащена аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Это беспрецедентный показатель для массового смартфона флагманского уровня. Не исключено, что аппарат будет проживать несколько дней при приличной нагрузке. Несмотря на огромную емкость, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что обеспечит восполнение энергии за разумное время.

В плане производительности новинки не будут уступать конкурентам. Базовая версия Honor Win получит предтоповый прошлогодний процессор Snapdragon 8 Elite, тогда как продвинутая модель Pro может быть оснащена новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такое разделение охватывает разные ценовые сегменты, предлагая высокое быстродействие в обоих случаях.

Honor Win (неофициальные рендеры) Фото: gizchina.com

Дизайн

Внешний вид смартфонов также претерпит изменения, подчеркивающие их игровую направленность. Судя по рендерам, появившимся на китайских маркетплейсах, устройства будут доступны в черном, синем и голубом цветах. На задней панели разместится массивный блок камер с тремя сенсорами, в который, по слухам, может быть встроен активный вентилятор для охлаждения системы под нагрузкой.

Экран новинок будет представлен 6,8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1.5K и высокой частотой обновления. Ожидается, что презентация и старт продаж Honor Win состоятся в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что эти смартфоны получат гигантские аккумуляторы. Китайская компания OnePlus готовится выпустить новую серию смартфонов в 2026 году. Речь идет об устройствах с большими аккумуляторами OnePlus Turbo.