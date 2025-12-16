Розсекречено смартфон із найпотужнішою батареєю у світі: що за модель отримає 10 000 мАг (фото)

Honor готується до виходу смартфон з над'ємним акумулятором. Гаджет, орієнтований на геймерів і активних користувачів, задасть новий стандарт для всього ринку.

Як пише Gizchina, новинка отримає назву Honor Win і стане наступником ігрових моделей бренду. Головною особливістю пристроїв цієї лінійки стануть кремній-вуглецеві АКБ нового покоління, що дають змогу вмістити рекордну ємність у відносно компактний корпус.

Рекордна батарея та продуктивність

Згідно з даними інсайдерів, одна з моделей серії Honor Win буде оснащена акумулятором ємністю 10 000 мАг. Це безпрецедентний показник для масового смартфона флагманського рівня. Не виключено, що апарат буде проживати кілька днів при пристойному навантаженні. Незважаючи на величезну ємність, заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю 100 Вт, що забезпечить поповнення енергії за розумний час.

Відео дня

У плані продуктивності новинки не поступатимуться конкурентам. Базова версія Honor Win отримає передтоповий торішній процесор Snapdragon 8 Elite, тоді як просунута модель Pro може бути оснащена новітнім чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такий поділ охоплює різні цінові сегменти, пропонуючи високу швидкодію в обох випадках.

Honor Win (неофіційні рендери) Фото: gizchina.com

Дизайн

Зовнішній вигляд смартфонів також зазнає змін, що підкреслюють їхню ігрову спрямованість. Судячи з рендерів, що з'явилися на китайських маркетплейсах, пристрої будуть доступні в чорному, синьому і блакитному кольорах. На задній панелі розміститься масивний блок камер з трьома сенсорами, в який, за чутками, може бути вбудований активний вентилятор для охолодження системи під навантаженням.

Екран новинок буде представлений 6,8-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 1.5K і високою частотою оновлення. Очікується, що презентація і старт продажів Honor Win відбудуться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що ці смартфони отримають гігантські акумулятори. Китайська компанія OnePlus готується випустити нову серію смартфонів у 2026 році. Йдеться про пристрої з великими акумуляторами OnePlus Turbo.