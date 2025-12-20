Лучшие OLED-телевизоры 2025: топ-3 модели с приятным экраном и доступной ценой (фото)

Технология OLED для телевизоров в 2025 году становится все более массовой. Производители начали внедрять в относительно недорогие линейки функции, ранее присущие только премиальным ТВ: частоту обновления до 144 Гц, продвинутые нейропроцессоры и длительную поддержку ПО.

Фокус отобрал три модели с диагональю 55 дюймов, которые предлагают качественную и яркую картинку на органических светодиодах по разумной цене.

LG OLED B5

Эта 4K-модель 2025 года работает на базе обновленного процессора α8 AI Processor 4K Gen2. Чип использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания жанра контента и автоматической настройки глубины и детализации изображения. Производительность нейронного модуля (NPU) выросла в 1,7 раза по сравнению с прошлым поколением, а графического ядра — в 1,4 раза. Панель обеспечивает идеальный черный цвет, сертифицированный лабораторией UL, и обладает 100% точностью цветопередачи по стандарту CIE DE2000.

Відео дня

Телевизор LG OLED B5 Фото: hotline.ua

Для геймеров предусмотрена поддержка частоты обновления 120 Гц, времени отклика 0,1 мс, а также технологий синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Звуковая система AI Sound Pro создает виртуальное объемное звучание по схеме 9.1.2. Устройство работает под управлением операционной системы webOS 25, для которой производитель гарантирует обновления в течение 5 лет в рамках программы webOS Re:New. В комплекте поставляется пульт Magic Remote с гироскопом и поддержкой голосового управления.

Цена LG OLED B5 55" в Украине — от 39 287 грн.

Samsung S90F

Телевизор оснащен процессором NQ4 AI Gen3, который использует 128 нейронных сетей для масштабирования контента до разрешения 4K. Экран поддерживает технологию OLED HDR+ для расширения динамического диапазона и сертифицирован Pantone для точной передачи более 2000 оттенков. Особенностью модели стала поддержка частоты обновления до 144 Гц при подключении к ПК, что делает ее привлекательной для геймеров. Также присутствуют функции Motion Xcelerator и FreeSync Premium Pro для плавности динамичных сцен.

Телевизор Samsung S90F Фото: Samsung

Аудиосистема мощностью 40 Вт поддерживает технологии Dolby Atmos и Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) для создания эффекта перемещения звука вслед за объектом на экране. Функция Q-Symphony позволяет синхронизировать динамики телевизора с саундбаром. Устройство работает на платформе Tizen с новой оболочкой One UI. Samsung обещает 7 лет обновлений операционной системы для поддержания актуальности функций безопасности и Smart TV. Также телевизор выступает хабом для умного дома через протокол SmartThings.

Цена Samsung S90F 55" в Украине — от 39 100 грн.

Hisense 55A85Q

Китайский бренд предлагает OLED-панель 4K с пиковой яркостью до 1000 нит и поддержкой всех основных форматов HDR, включая Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive. Телевизор оснащен датчиком освещенности, который автоматически подстраивает картинку под условия в комнате. За обработку изображения отвечает четырехъядерный процессор Hi-View AI Engine. Устройство также имеет сертификацию IMAX Enhanced и специальный режим Filmmaker Mode для просмотра кино без постобработки.

Телевизор Hisense 55A85Q Фото: comfy.ua

Геймерский функционал включает два порта HDMI 2.1, поддержку VRR, ALLM и частоту обновления 120 Гц. Звуковая подсистема мощностью 30 Вт (2x15 Вт) совместима с Dolby Atmos и DTS Virtual:X. В качестве программной платформы используется быстрая ОС VIDAA Smart, обеспечивающая доступ к основным стриминговым сервисам. Особенность дизайна — поворотная подставка, позволяющая менять угол обзора физическим поворотом экрана.

Цена Hisense 55A85Q в Украине — от 41 698 грн.

Ранее сообщалось про лучшие QLED-телевизоры 2025. Технология QLED перестала быть уделом исключительно премиального сегмента. В 2025 году на рынке представлено множество моделей, предлагающих насыщенную картинку на квантовых точках по умеренной стоимости.