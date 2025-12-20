Найкращі OLED-телевізори 2025: топ 3 моделі з приємним екраном і доступною ціною (фото)

Технологія OLED для телевізорів у 2025 році стає все більш масовою. Виробники почали впроваджувати у відносно недорогі лінійки функції, які раніше були притаманні тільки преміальним ТБ: частоту оновлення до 144 Гц, просунуті нейропроцесори і тривалу підтримку ПЗ.

Фокус відібрав три моделі з діагоналлю 55 дюймів, які пропонують якісну і яскраву картинку на органічних світлодіодах за розумною ціною.

LG OLED B5

Ця 4K-модель 2025 року працює на базі оновленого процесора α8 AI Processor 4K Gen2. Чип використовує алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання жанру контенту й автоматичного налаштування глибини та деталізації зображення. Продуктивність нейронного модуля (NPU) зросла в 1,7 раза порівняно з минулим поколінням, а графічного ядра — в 1,4 раза. Панель забезпечує ідеальний чорний колір, сертифікований лабораторією UL, і має 100% точність передачі кольору за стандартом CIE DE2000.

Телевізор LG OLED B5 Фото: hotline.ua

Для геймерів передбачена підтримка частоти оновлення 120 Гц, часу відгуку 0,1 мс, а також технологій синхронізації NVIDIA G-Sync і AMD FreeSync Premium. Звукова система AI Sound Pro створює віртуальне об'ємне звучання за схемою 9.1.2. Пристрій працює під управлінням операційної системи webOS 25, для якої виробник гарантує оновлення протягом 5 років у рамках програми webOS Re:New. У комплекті поставляється пульт Magic Remote з гіроскопом і підтримкою голосового управління.

Ціна LG OLED B5 55" в Україні — від 39 287 грн.

Samsung S90F

Телевізор оснащений процесором NQ4 AI Gen3, який використовує 128 нейронних мереж для масштабування контенту до роздільної здатності 4K. Екран підтримує технологію OLED HDR+ для розширення динамічного діапазону і сертифікований Pantone для точного передавання понад 2000 відтінків. Особливістю моделі стала підтримка частоти оновлення до 144 Гц при підключенні до ПК, що робить її привабливою для геймерів. Також присутні функції Motion Xcelerator і FreeSync Premium Pro для плавності динамічних сцен.

Телевізор Samsung S90F Фото: Samsung

Аудіосистема потужністю 40 Вт підтримує технології Dolby Atmos і Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) для створення ефекту переміщення звуку слідом за об'єктом на екрані. Функція Q-Symphony дає змогу синхронізувати динаміки телевізора із саундбаром. Пристрій працює на платформі Tizen з новою оболонкою One UI. Samsung обіцяє 7 років оновлень операційної системи для підтримки актуальності функцій безпеки та Smart TV. Також телевізор виступає хабом для розумного будинку через протокол SmartThings.

Ціна Samsung S90F 55" в Україні — від 39 100 грн.

Hisense 55A85Q

Китайський бренд пропонує OLED-панель 4K з піковою яскравістю до 1000 ніт і підтримкою всіх основних форматів HDR, включно з Dolby Vision IQ і HDR10+ Adaptive. Телевізор оснащений датчиком освітленості, який автоматично підлаштовує картинку під умови в кімнаті. За обробку зображення відповідає чотирьохядерний процесор Hi-View AI Engine. Пристрій також має сертифікацію IMAX Enhanced і спеціальний режим Filmmaker Mode для перегляду кіно без постобробки.

Телевізор Hisense 55A85Q Фото: comfy.ua

Геймерський функціонал включає два порти HDMI 2.1, підтримку VRR, ALLM і частоту оновлення 120 Гц. Звукова підсистема потужністю 30 Вт (2x15 Вт) сумісна з Dolby Atmos і DTS Virtual:X. В якості програмної платформи використовується швидка ОС VIDAA Smart, що забезпечує доступ до основних стрімінгових сервісів. Особливість дизайну — поворотна підставка, що дає змогу змінювати кут огляду фізичним поворотом екрана.

Ціна Hisense 55A85Q в Україні — від 41 698 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі QLED-телевізори 2025. Технологія QLED перестала бути долею виключно преміального сегмента. У 2025 році на ринку представлено безліч моделей, що пропонують насичену картинку на квантових точках за помірною вартістю.