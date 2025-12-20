Как прокачать старый ноутбук чтобы он "летал": эксперт назвал простые действия (видео)

Даже безнадежно устаревший ноутбук, которому исполнилось 10 лет, можно превратить в приличное устройство для работы и учебы. Есть пять аспектов, которым стоит уделить внимание.

Блогер Aman решил модернизировать свой древний лэптоп HP на базе процессора AMD A8. В видео он показал, какие физические компоненты можно заменить относительно недорого, чтобы аппарат заработал в разы быстрее. Энтузиаст также поделился опытом, стоит ли того подобная процедура в целом.

Пошаговый план

Чтобы "оживить" компьютер, который с трудом открывал даже меню "Пуск" и браузер, эксперт выполнил следующие действия:

Расширение оперативной памяти (ОЗУ). В ноутбуке были установлены две планки по 4 ГБ (всего 8 ГБ). Эксперт заменил их на два модуля по 8 ГБ, увеличив общий объем до 16 ГБ (cтандарт и скорость остались прежними — DDR3L 1600 МГц. Важно подбирать спецификацию, совместимую с требованиями материнской платы). Это критично для многозадачности: теперь можно открывать десятки вкладок в Chrome и несколько программ одновременно без зависаний. Установка SSD-накопителя вместо HDD. Старый жесткий диск Toshiba на 5400 оборотов был главной причиной медленной работы. Его заменили на SATA SSD от Samsung объемом 500 ГБ (емкость меньше, чтобы сэкономить и потому что это системный диск. При необходимости для хранения больших файлов можно докупить внешний ЖД на 1 ТБ позже). Твердотельные накопители работают в разы быстрее механических дисков, что мгновенно ускоряет запуск системы и работу ПО. Обслуживание системы охлаждения. За 10 лет термопаста на процессоре и видеочипе высохла, что могло приводить к перегреву и снижению частот. Блогер очистил ноутбук от пыли и нанес свежую термопасту. Замена экрана. Старая TN-матрица с низким разрешением (1366x768) и плохими углами обзора была заменена на новую IPS-панель Full HD (1920x1080) с матовым покрытием. Это не влияет на скорость, но кардинально улучшает комфорт эксплуатации. Новая батарея. Старый аккумулятор полностью деградировал и не держал заряд. Установка новой батареи вернула устройству мобильность.

Насколько можно улучшить ноутбук 10-летней давности?

Цена и результаты

Общая стоимость всех апгрейдов составила 160 долларов (около 6750 грн). Поскольку все делалось самостоятельно, эта сумма не учитывает работу мастера. Результат оказался действительно ощутим и ноутбук стал намного лучше в повседневных задачах. Но так как процессор и графика остались без изменений, не везде появился прирост.

Скорость включения: Если раньше загрузка занимала 33 секунды, то теперь система Windows 10 стартует примерно за 15 секунд — вдвое шустрее.

Если раньше загрузка занимала 33 секунды, то теперь система Windows 10 стартует примерно за 15 секунд — вдвое шустрее. Работа в системе: Интерфейс стал отзывчивее, браузер и легкие графические редакторы (Photoshop) функционируют плавно.

Интерфейс стал отзывчивее, браузер и легкие графические редакторы (Photoshop) функционируют плавно. Игры: Здесь чуда не произошло. Несмотря на увеличенную память и быстрый диск, старый чип и интегрированная графика даже и близко не тянут современные игры. Counter-Strike 2 и Minecraft работают с критически низким FPS и постоянными лагами. Но что-то простое с 2D запустить наверняка удастся.

Выводы

Итог у эксперимента неоднозначный. Если ноутбук нужен для учебы, набора текстов, просмотра YouTube и веб-серфинга — такой апгрейд вполне оправдан. Устройство ощущается более быстрым и современным. Но из-за того, что фундаментальные характеристики просто устарели, с этим ничего не сделаешь — нельзя назвать такой лэптоп бескомпромиссным только благодаря замененным вспомогательным запчастям.

Однако бюджет в 160 долларов может оказаться вполне достаточным для альтернативы. За эти деньги на вторичном рынке реально найти б/у ноутбук с более мощным процессором и сэкономить время — ведь именно главный вычислительный компонент имеет решающее значение для быстродействия.

Ранее сообщалось, как выбрать ноутбук в 2026 году. Оперативная память позволяет компьютерам и ноутбукам работать быстро и плавно, но требования к ним постоянно растут. Эксперт рассказал, какой объем нужен для комфортной работы сегодня.