Як прокачати старий ноутбук щоб він "літав": експерт назвав прості дії (відео)

Навіть безнадійно застарілий ноутбук, якому виповнилося 10 років, можна перетворити на пристойний пристрій для роботи та навчання. Є п'ять аспектів, яким варто приділити увагу.

Блогер Aman вирішив модернізувати свій древній лептоп HP на базі процесора AMD A8. У відео він показав, які фізичні компоненти можна замінити відносно недорого, щоб апарат запрацював у рази швидше. Ентузіаст також поділився досвідом, чи варта того подібна процедура загалом.

Покроковий план

Щоб "оживити" комп'ютер, який насилу відкривав навіть меню "Пуск" і браузер, експерт виконав такі дії:

Розширення оперативної пам'яті (ОЗП). У ноутбуці були встановлені дві планки по 4 ГБ (всього 8 ГБ). Експерт замінив їх на два модулі по 8 ГБ, збільшивши загальний обсяг до 16 ГБ (стандарт і швидкість залишилися колишніми — DDR3L 1600 МГц. Важливо підбирати специфікацію, сумісну з вимогами материнської плати). Це критично для багатозадачності: тепер можна відкривати десятки вкладок у Chrome і кілька програм одночасно без зависань. Встановлення SSD-накопичувача замість HDD. Старий жорсткий диск Toshiba на 5400 обертів був головною причиною повільної роботи. Його замінили на SATA SSD від Samsung об'ємом 500 ГБ (ємність менша, щоб заощадити і тому що це системний диск. За необхідності для зберігання великих файлів можна докупити зовнішній ЖД на 1 ТБ пізніше). Твердотільні накопичувачі працюють у рази швидше за механічні диски, що миттєво прискорює запуск системи і роботу ПЗ. Обслуговування системи охолодження. За 10 років термопаста на процесорі та відеочипі висохла, що могло призводити до перегріву і зниження частот. Блогер очистив ноутбук від пилу і наніс свіжу термопасту. Заміна екрана. Стара TN-матриця з низькою роздільною здатністю (1366x768) і поганими кутами огляду була замінена на нову IPS-панель Full HD (1920x1080) з матовим покриттям. Це не впливає на швидкість, але кардинально покращує комфорт експлуатації. Нова батарея. Старий акумулятор повністю деградував і не тримав заряд. Встановлення нової батареї повернуло пристрою мобільність.

Наскільки можна поліпшити ноутбук 10-річної давності?

Ціна і результати

Загальна вартість усіх апгрейдів склала 160 доларів (близько 6750 грн). Оскільки все робилося самостійно, ця сума не враховує роботу майстра. Результат виявився дійсно відчутним і ноутбук став набагато кращим у повсякденних завданнях. Але оскільки процесор і графіка залишилися без змін, не скрізь з'явився приріст.

Відео дня

Швидкість увімкнення: Якщо раніше завантаження займало 33 секунди, то тепер система Windows 10 стартує приблизно за 15 секунд — удвічі спритніше.

Якщо раніше завантаження займало 33 секунди, то тепер система Windows 10 стартує приблизно за 15 секунд — удвічі спритніше. Робота в системі: Інтерфейс став чуйнішим, браузер і легкі графічні редактори (Photoshop) функціонують плавно.

Інтерфейс став чуйнішим, браузер і легкі графічні редактори (Photoshop) функціонують плавно. Ігри: Тут дива не сталося. Незважаючи на збільшену пам'ять і швидкий диск, старий чіп та інтегрована графіка навіть і близько не тягнуть сучасні ігри. Counter-Strike 2 і Minecraft працюють із критично низьким FPS і постійними лагами. Але щось просте з 2D запустити напевно вдасться.

Висновки

Підсумок у експерименту неоднозначний. Якщо ноутбук потрібен для навчання, набору текстів, перегляду YouTube і веб-серфінгу — такий апгрейд цілком виправданий. Пристрій відчувається більш швидким і сучасним. Але через те, що фундаментальні характеристики просто застаріли, з цим нічого не вдієш — не можна назвати такий лептоп безкомпромісним тільки завдяки заміненим допоміжним запчастинам.

Однак бюджет у 160 доларів може виявитися цілком достатнім для альтернативи. За ці гроші на вторинному ринку реально знайти б/в ноутбук з потужнішим процесором і заощадити час — адже саме головний обчислювальний компонент має вирішальне значення для швидкодії.

Раніше повідомлялося, як вибрати ноутбук у 2026 році. Оперативна пам'ять дає змогу комп'ютерам і ноутбукам працювати швидко і плавно, але вимоги до них постійно зростають. Експерт розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.