Лучшие mini LED телевизоры 2025: что купить вместо OLED-панелей и сэкономить (фото, видео)

Технология Mini LED в ТВ-сегменте уже не столь дорогая, как раньше. В 2025 году производители начали массово внедрять многозонную подсветку в доступные модели, предлагая хорошую альтернативу премиальным OLED-матрицам.

Главные преимущества таких дисплеев — высокая пиковая яркость, отсутствие риска выгорания пикселей и глубокий контраст. Фокус выбрал три 55-дюймовых модели, которые обеспечивают отличное качество изображения и не бьют по кошельку.

Hisense 55U7NQ

Эта модель позиционируется как универсальный мультимедийный центр. В ее основе лежит VA-матрица с технологией Mini LED, обеспечивающая контрастность 5000:1 и глубокий черный цвет. Пиковая яркость достигает 500 нит, чего достаточно для корректного отображения HDR-контента (поддерживаются Dolby Vision, HDR10 и HLG).

Hisense 55U7NQ — самый популярный mini LED 2024-2025

Главный козырь телевизора — частота обновления 144 Гц и поддержка AMD FreeSync Premium, что делает его отличным выбором для владельцев современных консолей и ПК. Геймеры оценят низкую задержку и плавность картинки. За звук отвечает система формата 2.1: два динамика и встроенный сабвуфер мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Работает устройство на быстрой фирменной ОС VIDAA U7.

Цена Hisense 55U7NQ в Украине — от 29 940 грн.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025

Телевизор от Xiaomi предлагает мощные характеристики за свою цену. Ключевая особенность — использование квантовых точек (QLED) в паре с подсветкой Mini LED. Это позволяет достичь впечатляющей пиковой яркости в 1200 нит, что вдвое выше, чем у конкурентов в этом классе. Такая яркость гарантирует сочную картинку даже в солнечной комнате.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Фото: Xiaomi

Модель также заточена под игры: экран поддерживает частоту 144 Гц, технологии VRR и FreeSync Premium для устранения разрывов кадров. На борту — платформа Google TV с доступом к тысячам приложений, удобным голосовым поиском и трансляцией через Chromecast. Для подключения игровой периферии предусмотрены три порта HDMI 2.1.

Цена Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 в Украине — от 24 040 грн.

Hisense 55U6NQ

Самый доступный билет в мир Mini LED. Несмотря на бюджетный статус, телевизор выдает яркость до 600 нит и контрастность 4000:1, обеспечивая качественный HDR-эффект. Матрица VA и технология локального затемнения создают насыщенную картинку с натуральными цветами.

Hisense 55U6NQ Фото: comfy.ua

Это идеальный вариант для киноманов: широкие углы обзора, поддержка режима Filmmaker Mode и IMAX Enhanced позволяют смотреть фильмы так, как задумал режиссер. Частота обновления составляет стандартные 60 Гц, поэтому для киберспорта модель подходит меньше, но для PlayStation 5 в сюжетных играх ее хватит. Смарт-функции выполняет система Vidaa 7.6, а набор портов включает все необходимое, в том числе три HDMI.

Цена Hisense 55U6NQ в Украине — от 18 090 грн.

Ранее сообщалось про лучшие QLED-телевизоры 2025. Технология QLED перестала быть уделом исключительно премиального сегмента. В 2025 году на рынке представлено множество моделей, предлагающих насыщенную картинку на квантовых точках по умеренной стоимости.