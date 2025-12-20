Найкращі mini LED телевізори 2025 року: що купити замість OLED-панелей і заощадити (фото, відео)

Технологія Mini LED у ТВ-сегменті вже не настільки дорога, як раніше. У 2025 році виробники почали масово впроваджувати багатозонне підсвічування в доступні моделі, пропонуючи хорошу альтернативу преміальним OLED-матрицям.

Головні переваги таких дисплеїв — висока пікова яскравість, відсутність ризику вигоряння пікселів і глибокий контраст. Фокус вибрав три 55-дюймових моделі, які забезпечують відмінну якість зображення і не б'ють по гаманцю.

Hisense 55U7NQ

Ця модель позиціонується як універсальний мультимедійний центр. В її основі лежить VA-матриця з технологією Mini LED, що забезпечує контрастність 5000:1 і глибокий чорний колір. Пікова яскравість досягає 500 ніт, чого достатньо для коректного відображення HDR-контенту (підтримуються Dolby Vision, HDR10 і HLG).

Hisense 55U7NQ — найпопулярніший mini LED 2024-2025 років

Головний козир телевізора — частота оновлення 144 Гц і підтримка AMD FreeSync Premium, що робить його чудовим вибором для власників сучасних консолей і ПК. Геймери оцінять низьку затримку і плавність картинки. За звук відповідає система формату 2.1: два динаміки і вбудований сабвуфер потужністю 20 Вт з підтримкою Dolby Atmos. Працює пристрій на швидкій фірмовій ОС VIDAA U7.

Відео дня

Ціна Hisense 55U7NQ в Україні — від 29 940 грн.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025

Телевізор від Xiaomi пропонує потужні характеристики за свою ціну. Ключова особливість — використання квантових точок (QLED) у парі з підсвічуванням Mini LED. Це дає змогу досягти вражаючої пікової яскравості в 1200 ніт, що вдвічі вище, ніж у конкурентів у цьому класі. Така яскравість гарантує соковиту картинку навіть у сонячній кімнаті.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Фото: Xiaomi

Модель також заточена під ігри: екран підтримує частоту 144 Гц, технології VRR і FreeSync Premium для усунення розривів кадрів. На борту — платформа Google TV з доступом до тисяч додатків, зручним голосовим пошуком і трансляцією через Chromecast. Для підключення ігрової периферії передбачено три порти HDMI 2.1.

Ціна Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 в Україні — від 24 040 грн.

Hisense 55U6NQ

Найдоступніший квиток у світ Mini LED. Незважаючи на бюджетний статус, телевізор видає яскравість до 600 ніт і контрастність 4000:1, забезпечуючи якісний HDR-ефект. Матриця VA і технологія локального затемнення створюють насичену картинку з натуральними кольорами.

Hisense 55U6NQ Фото: comfy.ua

Це ідеальний варіант для кіноманів: широкі кути огляду, підтримка режиму Filmmaker Mode і IMAX Enhanced дають змогу дивитися фільми так, як задумав режисер. Частота оновлення становить стандартні 60 Гц, тому для кіберспорту модель підходить менше, але для PlayStation 5 у сюжетних іграх її вистачить. Смарт-функції виконує система Vidaa 7.6, а набір портів включає все необхідне, зокрема три HDMI.

Ціна Hisense 55U6NQ в Україні — від 18 090 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі QLED-телевізори 2025. Технологія QLED перестала бути долею виключно преміального сегмента. У 2025 році на ринку представлено безліч моделей, що пропонують насичену картинку на квантових точках за помірною вартістю.