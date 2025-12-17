Достойная замена Google Картам: как работает альтернативное приложение для навигации (фото)

Для навигации и планирования поездок годятся не только Google Карты — есть еще приложение Wanderlog, и мы расскажем, ка оно работает.

Для масштабного автомобильного путешествия необходим подробный маршрут с контрольным списком мест для посещения и остановок. И если вы путешествуете с друзьями, которые едут на других автомобилях, они также должны быть в курсе этого маршрута. Для удобного управления и обмена маршрутами на ходу существует приложение Wanderlog, пишет bgr.com.

Wanderlog — это универсальный инструмент для планирования и выполнения сложных поездок. Помимо добавления забронированных отелей и арендованных автомобилей, вы можете использовать его для создания полного маршрута, от организации остановок на пути до поиска интересных мест и развлечений в крупных путеводителях, таких как TripAdvisor.

Приложение Wanderlog Фото: Скриншот

Что еще важнее, вся эта информация может быть легко передана другим пользователям в виде документа, похожего на Google Docs. Любые изменения, внесенные в маршрут в середине поездки, автоматически синхронизируются со всеми другими участниками, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то из ваших автомобилей в колонне пропустит это сообщение.

Вы также можете сохранять планы для просмотра в автономном режиме, хотя для этого требуется платная подписка, начиная с 16,99 долларов в месяц.

Можно воспользоваться и услугами сайта wanderlog.com, чтобы ознакомиться с популярными маршрутами, или проложить свой. На сайте также присутствуют отзывы реальных путешественников о тех или иных местах.

Ранее мы писали про 5 скрытых функций Google Карт, которые вы даже не пробовали. Многие люди каждый день используют приложение Google Maps для навигации, не зная о 5 хитростях, который значительно упрощают жизнь.