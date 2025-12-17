Гідна заміна Google Картам: як працює альтернативний додаток для навігації (фото)

Для навігації та планування поїздок годяться не тільки Google Карти — є ще додаток Wanderlog, і ми розповімо, як він працює.

Для масштабної автомобільної подорожі необхідний детальний маршрут із контрольним списком місць для відвідування та зупинок. І якщо ви подорожуєте з друзями, які їдуть на інших автомобілях, вони також мають бути в курсі цього маршруту. Для зручного управління та обміну маршрутами на ходу існує додаток Wanderlog, пише bgr.com.

Wanderlog — це універсальний інструмент для планування і виконання складних поїздок. Крім додавання заброньованих готелів і орендованих автомобілів, ви можете використовувати його для створення повного маршруту, від організації зупинок на шляху до пошуку цікавих місць і розваг у великих путівниках, таких як TripAdvisor.

Додаток Wanderlog Фото: Скриншот

Що ще важливіше, вся ця інформація може бути легко передана іншим користувачам у вигляді документа, схожого на Google Docs. Будь-які зміни, внесені в маршрут у середині поїздки, автоматично синхронізуються з усіма іншими учасниками, тому вам не потрібно турбуватися про те, що хтось із ваших автомобілів у колоні пропустить це повідомлення.

Ви також можете зберігати плани для перегляду в автономному режимі, хоча для цього потрібна платна підписка, починаючи з 16,99 доларів на місяць.

Можна скористатися і послугами сайту wanderlog.com, щоб ознайомитися з популярними маршрутами, або прокласти свій. На сайті також присутні відгуки реальних мандрівників про ті чи інші місця.

