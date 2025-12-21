Главные инновации в смартфонах по итогам 2025 года: чем запомнились iPhone и Android

2025 год был насыщен занимательными новинками: от яркого iPhone 17 Pro до фотофлагмана Pixel 10 Pro. А некоторые бренды внедряли действительно необычные функции, меняющие опыт использования телефонов.

Журналисты CNET выделили самые примечательные новшества, которые сделали смартфоны более интересными и функциональными в этом году.

Кремний-углеродные АКБ

Одним из главных прорывов стал массовый переход на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология позволяет создавать более плотные элементы питания, сохраняя компактные размеры корпуса. В результате такие смартфоны, как Oppo Find X9 Pro и OnePlus 15, получили батареи емкостью более 7000 мАч, а Vivo X300 Pro — 6300 мАч.

OnePlus 15 имеет емкую батарею нового типа Фото: expertreviews.co.uk

Для сравнения, лидеры пока отстают в чистых цифрах: Samsung Galaxy S25 Ultra предлагает 5000 мАч, а iPhone 17 Pro Max — 5088 мАч. Хотя благодаря оптимизации софта флагманы Apple и Samsung все еще удерживают отличные показатели по реальному времени работы, тренд на увеличение емкости очевиден.

Съемные объективы и квадратные сенсоры

В 2025 году производители сделали ставку на продвинутые фотовозможности. Oppo и Vivo представили для своих флагманов специальные фотонаборы с массивными съемными телеобъективами. При их подключении смартфон получает оптическое увеличение до 40x (эквивалент 920 мм), что позволяет снимать дикую природу или уличные сцены с качеством, недоступным через цифровой зум.

Oppo Find X9 Pro оснащается съемным телеобъективом Фото: cnet.com

Apple же переосмыслила фронтальную камеру в iPhone 17, внедрив квадратный сенсор изображения. Это решает проблему ориентации при съемке селфи или видеозвонках: неважно, как вы держите телефон — вертикально или горизонтально — картинка всегда сохраняет полное разрешение без обрезки кадра.

Ультратонкие корпуса и защита

Год запомнился гонкой за минимальной толщиной. Samsung выпустила S25 Edge, а Apple представила изящный iPhone Air. Особенно эта тенденция проявилась на рынке складных устройств: Samsung Galaxy Z Fold 7 в разложенном виде имеет толщину всего 4,2 мм, а модели от Oppo и Honor стали практически незаметны в кармане.

iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge Фото: cnet.com

Параллельно Google решила проблему надежности раскладушек. Складной Pixel 10 Pro Fold стал первым устройством в своем классе с полноценной защитой IP68. Инженеры смогли защитить шарнир не только от воды, но и от пыли, что ранее считалось невозможным для гибких смартфонов.

ИИ-помощник в камере и магнитная зарядка

Нейросеть Google Gemini в Pixel 10 Pro теперь работает как персональный учитель по мобильной фотографии. Функция Camera Coach анализирует сцену и дает советы в реальном времени: например, предлагает отойти вправо, сменить ракурс или включить портретный режим для лучшего кадра.

Еще одним важным стандартом года стал Qi 2.2. Apple открыла доступ к технологии MagSafe, и теперь магнитные аксессуары и зарядки совместимы с Android-смартфонами. Google уже внедрила эту функцию под брендом PixelSnap, давай возможность пользователям разных платформ использовать одни и те же док-станции и держатели.

