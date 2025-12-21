Головні інновації в смартфонах за підсумками 2025 року: чим запам'яталися iPhone і Android

2025 рік був насичений цікавими новинками: від яскравого iPhone 17 Pro до фотофлагмана Pixel 10 Pro. А деякі бренди впроваджували справді незвичайні функції, що змінюють досвід використання телефонів.

Журналісти CNET виокремили найприкметніші нововведення, які зробили смартфони цікавішими і функціональнішими цього року.

Кремній-вуглецеві АКБ

Одним із головних проривів став масовий перехід на кремній-вуглецеві акумулятори. Ця технологія дає змогу створювати щільніші елементи живлення, зберігаючи компактні розміри корпусу. У результаті такі смартфони, як Oppo Find X9 Pro і OnePlus 15, отримали батареї ємністю понад 7000 мАг, а Vivo X300 Pro — 6300 мАг.

OnePlus 15 має ємну батарею нового типу Фото: expertreviews.co.uk

Для порівняння, лідери поки відстають у чистих цифрах: Samsung Galaxy S25 Ultra пропонує 5000 мАг, а iPhone 17 Pro Max — 5088 мАг. Хоча завдяки оптимізації софту флагмани Apple і Samsung все ще утримують відмінні показники за реальним часом роботи, тренд на збільшення ємності очевидний.

Знімні об'єктиви та квадратні сенсори

У 2025 році виробники зробили ставку на просунуті фотоможливості. Oppo і Vivo представили для своїх флагманів спеціальні фотонабори з масивними знімними телеоб'єктивами. При їх підключенні смартфон отримує оптичне збільшення до 40x (еквівалент 920 мм), що дає змогу знімати дику природу або вуличні сцени з якістю, недоступною через цифровий зум.

Oppo Find X9 Pro оснащується знімним телеоб'єктивом Фото: cnet.com

Apple же переосмислила фронтальну камеру в iPhone 17, запровадивши квадратний сенсор зображення. Це вирішує проблему орієнтації під час зйомки селфі або відеодзвінків: неважливо, як ви тримаєте телефон — вертикально або горизонтально — картинка завжди зберігає повну роздільну здатність без обрізки кадру.

Ультратонкі корпуси та захист

Рік запам'ятався гонкою за мінімальною товщиною. Samsung випустила S25 Edge, а Apple представила витончений iPhone Air. Особливо ця тенденція проявилася на ринку складних пристроїв: Samsung Galaxy Z Fold 7 у розкладеному вигляді має товщину всього 4,2 мм, а моделі від Oppo і Honor стали практично непомітними в кишені.

iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge Фото: cnet.com

Паралельно Google вирішила проблему надійності розкладачок. Складаний Pixel 10 Pro Fold став першим пристроєм у своєму класі з повноцінним захистом IP68. Інженери змогли захистити шарнір не тільки від води, а й від пилу, що раніше вважалося неможливим для гнучких смартфонів.

ШІ-помічник у камері та магнітна зарядка

Нейромережа Google Gemini в Pixel 10 Pro тепер працює як персональний учитель з мобільної фотографії. Функція Camera Coach аналізує сцену і дає поради в реальному часі: наприклад, пропонує відійти праворуч, змінити ракурс або ввімкнути портретний режим для кращого кадру.

Ще одним важливим стандартом року став Qi 2.2. Apple відкрила доступ до технології MagSafe, і тепер магнітні аксесуари і зарядки сумісні з Android-смартфонами. Google вже впровадила цю функцію під брендом PixelSnap, давай можливість користувачам різних платформ використовувати одні й ті самі док-станції та тримачі.

