Популярные планшеты Xiaomi резко подорожали: что это за модели и в чем причина

Мобильная техника уже становится дороже без улучшений в характеристиках. Компания Xiaomi без громких анонсов подняла цены на свои планшеты в Китае, отреагировав на рост стоимости комплектующих.

Как сообщает Gizmochina, изменения коснулись актуальной линейки Xiaomi Pad 8 и бюджетной серии Redmi Pad 2, причем наценки варьируются от 100 до 200 юаней в зависимости от модели.

Подорожание затронуло как флагманские, так и доступные устройства. Базовая модель Xiaomi Pad 8 теперь стоит 2299 юаней вместо прежних 2199 (рост на ~14 долларов). Старшая версия Xiaomi Pad 8 Pro также прибавила в цене 100 юаней: ее стоимость выросла с 2799 до 2899 юаней.

Сильнее всего в процентном соотношении пострадал доступны сегмент. Цена на все конфигурации Redmi Pad 2 подскочила сразу на 200 юаней. Теперь недорогой планшет бренда стартует с отметки 1199 юаней, что делает его менее привлекательным для экономных покупателей.

Главной причиной пересмотра прайс-листа стал продолжающийся рост цен на чипы памяти (RAM) и накопители. Президент Xiaomi Лу Вейбинг ранее предупреждал, что затраты на компоненты для хранения данных превысили ожидания компании. По прогнозу агентства TrendForce, очередной скачок цен на память произойдет в первом квартале 2026 года.

Эксперты связывают дефицит с бурным развитием отрасли искусственного интеллекта. Производственные мощности заводов, выпускающих DRAM, все чаще перенаправляются на нужды дата-центров, создавая нехватку чипов для потребительской электроники. Xiaomi стала одной из первых компаний, переложивших эти расходы на потребителей, но примеру китайского гиганта вскоре могут последовать и другие бренды, включая Samsung.

