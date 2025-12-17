Популярні планшети Xiaomi різко подорожчали: що це за моделі та в чому причина

Мобільна техніка вже стає дорожчою без поліпшень у характеристиках. Компанія Xiaomi без гучних анонсів підняла ціни на свої планшети в Китаї, відреагувавши на зростання вартості комплектуючих.

Як повідомляє Gizmochina, зміни торкнулися актуальної лінійки Xiaomi Pad 8 і бюджетної серії Redmi Pad 2, причому націнки варіюються від 100 до 200 юанів залежно від моделі.

Подорожчання торкнулося як флагманських, так і доступних пристроїв. Базова модель Xiaomi Pad 8 тепер коштує 2299 юанів замість колишніх 2199 (зростання на ~14 доларів). Старша версія Xiaomi Pad 8 Pro також додала в ціні 100 юанів: її вартість зросла з 2799 до 2899 юанів.

Найсильніше в процентному співвідношенні постраждав доступні сегмент. Ціна на всі конфігурації Redmi Pad 2 підскочила відразу на 200 юанів. Тепер недорогий планшет бренду стартує з позначки 1199 юанів, що робить його менш привабливим для економних покупців.

Головною причиною перегляду прайс-листа стало триваюче зростання цін на чіпи пам'яті (RAM) і накопичувачі. Президент Xiaomi Лу Вейбінг раніше попереджав, що витрати на компоненти для зберігання даних перевищили очікування компанії. За прогнозом агентства TrendForce, черговий стрибок цін на пам'ять відбудеться в першому кварталі 2026 року.

Експерти пов'язують дефіцит з бурхливим розвитком галузі штучного інтелекту. Виробничі потужності заводів, що випускають DRAM, дедалі частіше переспрямовуються на потреби дата-центрів, створюючи брак чіпів для споживчої електроніки. Xiaomi стала однією з перших компаній, які переклали ці витрати на споживачів, але приклад китайського гіганта незабаром можуть наслідувати й інші бренди, зокрема Samsung.

