Время работы батареи смартфона удвоится: что нужно обязательно изменить в настройках

Разрешения для приложений сильно влияют на время работы смартфона без подзарядки. Убрав некоторые из них, можно увеличить автономность почти в два раза.

Есть три главных типа ограничений, которые позволяют приложениям тратить много энергии: доступ к местоположению, сканирование Bluetooth и устройств поблизости. Из-за них телефон разряжается, даже если не используется. Об этом обозревательница техники Каника Гогия рассказала в статье для издания Make Use Of.

Фоновая активность

Все iPhone имеют функцию фонового обновления приложений, которая позволяет приложениям запускать процессы, даже если владелец ими активно не пользуются. Android также по умолчанию позволяет всем загруженным приложениям работать в фоновом режиме.

Благодаря этому приложения автоматически синхронизируют данные со своими серверами для получения нового контента. Эта функция весьма удобная, ведь не нужно запрашивать обновления вручную, но при этом тратит много энергии. К тому же, не каждой игре или мессенджеру нужно постоянно работать в фоновом режиме, расходуя при этом заряд.

Відео дня

Ограничить фоновую активность приложений можно, перейдя в "Настройки", а потом "Батарея" и "Ограничения".

Местоположение

Доступ к местоположению — одно из самых энергозатратных разрешений на любом смартфоне. Расход увеличивается еще сильнее, если приложению разрешено постоянно получать точное местоположение, которое определяется с помощью GPS, Bluetooth, Wi-Fi и датчиков телефона. Альтернативой служит приблизительное местоположение, оно использует Wi-Fi или мобильные данные и потребляет гораздо меньше энергии.

Для заказа такси или навигации есть смысл использовать точное местоположение, однако некоторым приложениям высокая точность вовсе ни к чему. Рекомендуется отключить доступ к местоположению для социальных сетей и приложений для покупок, а для новостей и погоды можно переключиться на приблизительное.

Сканирование устройств поблизости

Даже после отключения Bluetooth, многие смартфоны продолжают сканировать устройства поблизости в фоновом режиме, пока у приложений есть такое разрешение. Быстрое сопряжение и обмен данными — это удобно, но энергозатратно. Поэтому доступ к Bluetooth и ближайшим устройствам стоит оставить только для самых необходимых приложений.

Отдельно взятое сканирование потребляет мало энергии, но частые пробуждения приводят к быстрому разряду батареи. Особенно неприятно, если приложения, которые давно не используются, не позволяют устройству оставаться в режиме глубокого сна.

Ранее писали, какой компонент смартфона сильнее всего разряжает батарею. Если правильно его настроить, можно хорошо экономить заряд.