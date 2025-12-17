Час роботи батареї смартфона подвоїться: що потрібно обов'язково змінити в налаштуваннях

Дозволи для додатків сильно впливають на час роботи смартфона без підзарядки. Прибравши деякі з них, можна збільшити автономність майже вдвічі.

Є три головні типи обмежень, які дають змогу застосункам витрачати багато енергії: доступ до місця розташування, сканування Bluetooth і пристроїв поблизу. Через них телефон розряджається, навіть якщо не використовується. Про це оглядачка техніки Каніка Гогія розповіла в статті для видання Make Use Of.

Фонова активність

Усі iPhone мають функцію фонового оновлення додатків, яка дає змогу додаткам запускати процеси, навіть якщо власник ними активно не користується. Android також за замовчуванням дозволяє всім завантаженим додаткам працювати у фоновому режимі.

Завдяки цьому додатки автоматично синхронізують дані зі своїми серверами для отримання нового контенту. Ця функція дуже зручна, адже не потрібно запитувати оновлення вручну, але при цьому витрачає багато енергії. До того ж, не кожній грі або месенджеру потрібно постійно працювати у фоновому режимі, витрачаючи при цьому заряд.

Відео дня

Обмежити фонову активність додатків можна, перейшовши до "Налаштувань", а потім "Батарея" і "Обмеження".

Місцезнаходження

Доступ до місця розташування — один із найбільш енерговитратних дозволів на будь-якому смартфоні. Витрати збільшуються ще сильніше, якщо застосунку дозволено постійно отримувати точне місце розташування, яке визначається за допомогою GPS, Bluetooth, Wi-Fi і датчиків телефону. Альтернативою слугує приблизне місце розташування, воно використовує Wi-Fi або мобільні дані і споживає набагато менше енергії.

Для замовлення таксі або навігації є сенс використовувати точне місце розташування, однак деяким додаткам висока точність зовсім ні до чого. Рекомендується відключити доступ до місця розташування для соціальних мереж і застосунків для покупок, а для новин і погоди можна переключитися на приблизне.

Сканування пристроїв поблизу

Навіть після вимкнення Bluetooth, багато смартфонів продовжують сканувати пристрої поблизу у фоновому режимі, поки у застосунків є такий дозвіл. Швидке сполучення і обмін даними — це зручно, але енерговитратно. Тому доступ до Bluetooth і найближчих пристроїв варто залишити тільки для найнеобхідніших додатків.

Окремо взяте сканування споживає мало енергії, але часті пробудження призводять до швидкого розряду батареї. Особливо неприємно, якщо додатки, які давно не використовуються, не дають змоги пристрою залишатися в режимі глибокого сну.

Раніше писали, який компонент смартфона найсильніше розряджає батарею. Якщо правильно його налаштувати, можна добре економити заряд.