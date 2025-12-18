Планшет среднего класса с емкой батареей: OnePlus Pad Go 2 удивил ценой и функциями (фото)

Новый планшет OnePlus обещает порадовать увеличенным дисплеем, крупным аккумулятором и приятным дизайном. Компания также анонсировала долгоиграющие смарт-часы OnePlus Watch Lite.

Новинки ориентированы на хорошее соотношение цены и качества, и предлагают премиальные функции по разумной цене, пишет GSMArena.

OnePlus Pad Go 2

Диагональ экрана планшета выросла с 11,35 до 12,1 дюйма, сохранив удобное для чтения соотношение сторон 7:5, которое компания называет ReadFit. Разрешение и плотность пикселей (284 ppi) увеличились, а пиковая яркость в режиме HBM достигает 900 нит. Панель покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает Dolby Vision.

За производительность отвечает 4-нанометровый чипсет Dimensity 7300-Ultra, который пришел на смену устаревшему Helio G99. Это дает прирост мощности благодаря современным ядрам Cortex-A78 и графике Mali-G615. Планшет работает под управлением OxygenOS с поддержкой системы многозадачности Open Canvas и набором ИИ-инструментов (AI Writer, AI Recorder).

Емкость батареи увеличили до 10 500 мАч (в прошлой модели было 8000 мАч). Этого хватает на 15 часов воспроизведения видео или 60 дней в режиме ожидания. Поддерживается зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Версия с 5G стала первым планшетом бренда со слотом для физической SIM-карты. Также реализована функция энергоэффективного подключения к 5G через смартфон OnePlus, что экономит до 30% заряда по сравнению с обычной точкой доступа.

Стоимость новинки в Европе:

Wi-Fi версия (8/128 ГБ): €350 (около 17 300 грн);

€350 (около 17 300 грн); 5G версия (8/256 ГБ): €450 (около 22 300 грн).

Умные часы OnePlus Watch Lite Фото: OnePlus

OnePlus Watch Lite

Аксессуар получил корпус из нержавеющей стали 316L толщиной всего 8,9 мм — это самые тонкие часы бренда. Экран — 1,46-дюймовый OLED с яркостью до 3000 нит в спортивном режиме и функцией Aqua Touch для управления мокрыми пальцами.

Гаджет работает не на Wear OS, а на собственной проприетарной системе, что позволило добиться автономности до 10 дней. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает сутки работы. Часы совместимы как с Android, так и с iOS, и поддерживают одновременное подключение к двум устройствам.

Функциональность включает в себя более 100 спортивных режимов, двухдиапазонный GPS (L1/L5), анализ техники игры в бадминтон и определение лактатного порога при беге.

Цена в Европе составит €180 (около 8 900 грн).

