Планшет середнього класу з ємною батареєю: OnePlus Pad Go 2 здивував ціною і функціями (фото)

Новий планшет OnePlus обіцяє порадувати збільшеним дисплеєм, великим акумулятором і приємним дизайном. Компанія також анонсувала довгограючий смарт-годинник OnePlus Watch Lite.

Новинки орієнтовані на гарне співвідношення ціни та якості, і пропонують преміальні функції за розумною ціною, пише GSMArena.

OnePlus Pad Go 2

Діагональ екрана планшета зросла з 11,35 до 12,1 дюйма, зберігши зручне для читання співвідношення сторін 7:5, яке компанія називає ReadFit. Роздільна здатність і щільність пікселів (284 ppi) збільшилися, а пікова яскравість у режимі HBM досягає 900 ніт. Панель покриває 98% колірного простору DCI-P3 і підтримує Dolby Vision.

За продуктивність відповідає 4-нанометровий чипсет Dimensity 7300-Ultra, який прийшов на зміну застарілому Helio G99. Це дає приріст потужності завдяки сучасним ядрам Cortex-A78 і графіці Mali-G615. Планшет працює під управлінням OxygenOS з підтримкою системи багатозадачності Open Canvas і набором ШІ-інструментів (AI Writer, AI Recorder).

Ємність батареї збільшили до 10 500 мАг (у минулій моделі було 8000 мАг). Цього вистачає на 15 годин відтворення відео або 60 днів у режимі очікування. Підтримується зарядка SuperVOOC потужністю 33 Вт.

Версія з 5G стала першим планшетом бренду зі слотом для фізичної SIM-карти. Також реалізована функція енергоефективного підключення до 5G через смартфон OnePlus, що економить до 30% заряду порівняно зі звичайною точкою доступу.

Вартість новинки в Європі:

Wi-Fi версія (8/128 ГБ): €350 (близько 17 300 грн);

€350 (близько 17 300 грн); 5G версія (8/256 ГБ): €450 (близько 22 300 грн).

Розумний годинник OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite

Аксесуар отримав корпус з нержавіючої сталі 316L завтовшки всього 8,9 мм — це найтонший годинник бренду. Екран — 1,46-дюймовий OLED з яскравістю до 3000 ніт у спортивному режимі та функцією Aqua Touch для управління мокрими пальцями.

Гаджет працює не на Wear OS, а на власній пропрієтарній системі, що дало змогу домогтися автономності до 10 днів. Швидка зарядка за 10 хвилин забезпечує добу роботи. Годинник сумісний як з Android, так і з iOS, і підтримує одночасне підключення до двох пристроїв.

Функціональність містить понад 100 спортивних режимів, дводіапазонний GPS (L1/L5), аналіз техніки гри в бадмінтон і визначення лактатного порога під час бігу.

Ціна в Європі становитиме €180 (близько 8 900 грн).

